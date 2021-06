Surový útok na maminku s kočárkem! Muž ji bil pěstmi kvůli cigaretám

Brutální napadení 28leté maminky s kočárkem se odehrálo v Karlových Varech. Při procházce potkala bývalého přítele, který chtěl, aby mu koupila cigarety. Když odmítla, udeřil ji pěstí do obličeje.

Procházku mladé maminky s kočárkem po Karlových Varech narušil její 30letý bývalý přítel, který měl různé požadavky. Chtěl cigarety nebo peníze. Když mu žena odmítla vyhovět, surově na ni zaútočil.

"Měl po ní požadovat zakoupení cigaret a následně vydání finanční hotovosti. Žena jeho požadavku odmítla vyhovět se slovy, že žádné peníze nemá. Tomu muž nechtěl uvěřit a chtěl po ní ukázat peněženku, přičemž jí měl vulgárně urážet. Potom, co chtěla žena z místa odejít, jí měl udeřit pěstí do obličeje a povalit do křoví," uvedla policejní mluvčí Eva Valtová.

Ve křoví ji měl ještě několikrát udeřit a pak i kopnout. Snažil se odejít s taškou zavěšenou na kočárku, napadená se s ním o ni ale začala přetahovat.

"V tu chvíli jí na pomoc přiběhli náhodní svědci," pokračovala mluvčí. Ženu kvůli zraněním museli ošetřit v nemocnici.

Muže už karlovarští kriminalisté obvinili z loupeže a výtržnictví, skončil ve vazbě. "Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Karlových Varech ho poslal do vazební věznice," doplnila Valtová.

Pokud se jeho vina prokáže, může skončit až na 10 let za mřížemi.