Blesková svatba. Snoubenci nemohli kvůli opatřením čekat, vše zvládli i tak

Chloe (31) a Jamie (29) Collinsovi se měli původně vzít už šestého září, ale kvůli stále se měnícím protiepidemickým opatřením museli obřad třikrát přeorganizovávat, píše BBC.

Chloe Collinsová popsala, jak oběma zatrnulo, když premiér Boris Johnson v sobotu oznámil, že celá jihovýchodní Anglie o půlnoci vstoupí do nového, čtvrtého stupně omezení, který mimo jiné zakazuje i setkávání s blízkými.

Ceremoniál tak pár přesunul a zajistil v rekordním čase, svatba proběhla v synagoze jen dvě hodiny před tím, než nová omezení začala platit. "Nikdy ve svém životě jsem se necítila tak milovaná a zároveň vděčná," rozplývá se novopečená paní Collinsová, která pracuje na trhu s realitami.

Pár mě povoleno přivést si na obřad patnáct hostů, ale více než stovka dalších lidí jejich chvíle štěstí sledovala díky komunikační aplikaci na dálku.

Jamie Collins popsal, že původně se mělo svatby účastnit 130 hostů a měla se konat na venkovské usedlosti přestavěné na hotel. Jenže velkolepé plány úplně zničila postupující pandemie.

"Nápad obřad uspíšit měl náš rabín. Tak jsme prostě začali obvolávat lidi, abychom zjistili, co a jak. A čím víc jsme volali, tím víc jsme slyšeli ano," vypráví Collins.

Prý to byl zázrak, že to takhle vyšlo a připadal si jako ve snu. "Některým lidem zabere plánování svatby roky, my jsme to zvládli za dvě hodiny," uzavřel Collins vyprávění.