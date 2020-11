Svatba: "Jsi typický líný Čech a čuně," vzteká se Štěpánka na Pavla! VIDEO

U plzeňského páru Štěpánky a Pavla to bude ve středu nadmíru napjaté. Tihle dva jsou vášniví, nejen když se milují, ale i když se hádají. Rozhodli se, že uklidí společně Pavlův byt, ve kterém žijí. "Všechno si strašně usnadňuješ, protože jsi líný! Ty jsi typický Čech! Ručičky, my makat nebudeme, nám se nechce," vystartuje Štěpánka na Pavla, a to uklízet ještě ani nezačali.

"O tom snad život je, ne? Nevím, proč bych si ho měl ještě víc ztěžovat," provokuje ji svou odpovědí Pavel. A když vezme kbelík se špinavou vodou a vyleje ho do vany, je oheň na střeše. "To myslíš vážně?! Každý normální člověk, když vytře, tak vylije tu vodu do záchodu. Tohle může udělat jen čuně," neudrží se Štěpánka.

Pavel navíc vytáhne svůj trumf: "Podívej, tohle je náš společný ručník na ruce. Ty mi budeš říkat, kdo je prase! Je na něm make-up, a já make-up nepoužívám,“ mává před Štěpánkou špinavým ručníkem. „Taky by ti prospělo, kdybys se sebou něco udělal,“ jde do plných Štěpánka a ukazuje přitom na jeho obličej. „Co tady ze mě děláš? Ty, ty, ty, pořád jenom ty! Tvoje sebevědomí bych chtěla mít. Jsi frajer a nemáš na to!“ zakončuje hádku.

Ani u ostatních párů to nevypadá moc růžově. U Františka s Natálií to bude i dál jako na horské dráze. Situace se odvíjí hodně od toho, jakou náladu má nevěsta. František by jí snesl modré z nebe – vezme ji na vysněnou projížďku na skútru, řeší i její budoucí kariéru. Bude to ale stačit?

Také Petra s Reném k sobě stále hledají cestu. Zatím se jim ale nedaří najít společnou řeč. Ani jeden z nich se ale nevzdává, tak navštíví společně psychoterapeuta. Třeba jim konzultace s odborníkem přinese nový pohled na jejich situaci.

A jak je na svatební cestě v Portugalsku, kam vyrazila Simona s Radkem? Romantika je cítit na každém rohu, ale něco ji trochu kalí. A to něco jsou Radkovy slzy. I nadále ho dojímá snad všechno, co vidí. Místní scenérie, oceán i Simonina upřímnost… Jak to novomanželka ustojí?

Svatbu na první pohled můžete sledovat každou středu ve 20:20 na TV Nova! Pořad mohou diváci vidět 7 dní před uvedením v televizi na Voyo. Kdo nestihl epizodu v čase televizního vysílání, může si ji zpětně přehrát na Nova Plus.