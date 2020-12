Svatba na první pohled: Mezi Petrou a Reném to jiskří, vyzná jí René lásku?

Už dnes večer vysílá televize Nova sedmý díl pořadu Svatba na první pohled. Vztah Petry a Reného se po malých krůčcích zlepšuje. A co víc? René už k ní začíná něco cítit.

Sedmý díl pořadu Svatba na první pohled přinese opět spoustu emocí. Vztah Petry a Reného, který od začátku nebyl ze strany nevěsty moc opětován, ale nabírá jiné obrátky. Atmosféru u nich pravděpodobně pozmění jejich čtyřnohý kamarád.

Petra se totiž rozhodne pomoct kamarádce, která musí náhle do nemocnice. Tak jí spolu s Reném pár dní hlídají fenku Bonnie. Chodí na společné procházky, povídají si o minulosti a o bývalých láskách. "Kdyby mi o sobě Péťa řekla víc, měl bych to jednodušší, abych věděl, jak ona vidí svět," myslí si René.

"Věděl jsem, že něco u ní má vliv na vztah mezi námi a myslím, že to je z velké části ta minulost," přemýšlí René. "Je krásná, šikovná a veselá. Ale pak se nějak zasekne," dodává. Dá jí dokonce voňavku k svátku. "Jsem ráda, ale neumím přijímat velké dárky. Stydím se," usmívá se Petra.

Že fenka pomáhá jejich vztahu si Petra všimla. "Díky Bonnie jsme se oba uklidnili. Bude nám smutno, až ji vrátíme, protože jsme si na ni zvykli," dodává smutně Petra.

Jejich vztah pokročil, u Reného ale možná trošku víc než u Petry. "Kdybych věděl, jak to Péťa cítí, asi by se to dalo říct, že ji mám rád a že jsem možná i zamilovaný. Jen se bojím toho, že když sám ukážu, že tu Péťu miluji, tak se zalekne a bude toho na ni moc," svěřuje se René.