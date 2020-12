Svatba na první pohled míří do finále. Radkovi pořádně rupnou nervy!

O největší překvapení se postarají Simona a Radek. Tedy přesněji Radek sám. Jednoho večera bouchne jak papiňák! A to zrovna při návštěvě psycholožky, která byla jednou z těch, kdo dal páry dohromady.

Spustí to poznámka doktorky: "Radku, vy tak jako normálně mluvíte, a přitom se pořád tváříte tak přinaštvaně.“ Chvilku je u stolu ticho a Radek se dokonce i usmívá. "A jak se jako mám tvářit, když to jinak neumím. Ona ví, o co jde, já to řešit nebudu. Já už v sobě všechno vyřešené mám,“ oboří se na obě ženy Radek a hlavou přitom ukazuje na Simonu.

"Tak proč se, proboha, takhle tváříš?" zeptá se Simona. "A proč ty nejíš maso, he? Když jsem se tě ptal, odpověděla jsi − protože. Tak já to teď udělám stejně – protože! Když nechceš vysvětlovat věci ty mně, nebudu je vysvětlovat ani já tobě!" bafne na ni Radek. "To je snad něco jiného,“ brání se Simona. Psycholožka se nestíhá divit. Nejednou Radek odstrčí židli a naštvaně se řítí ven z bytu. Své společnice nechává sedět u stolu. Simona si nejspíše ještě užije.

Naopak Štěpánka a Pavel se už zase mají rádi. Bouřlivá hádka vyprchala stejně rychle, jako přišla. Člověk by si řekl, že ho u nich už nic nepřekvapí… Ale přece! Když navštíví Štěpánčinu kamarádku, která pracuje v dětském domově, předvedou se v nečekaném světle. Ze Štěpánky se stane milující teta a z Pavla hrající si strýček. Nejraději by si všechny ty dětičky odvezli domů, jak říká Štěpánka.

První pár, Natálie a František, moc nadějí od samého začátku nevzbuzoval. Jejich svatební cesta skončila fiaskem a málokdo věřil, že to tato dvojice ustojí. Natálie obtížně zvládala Františkovu upovídanost a nezdálo se, že má situace řešení. František ho ale nakonec našel. Přestal mluvit úplně! Se svou ženou se dorozumíval jen pomocí gest a notebooku. A ono to zabralo. Následně si užijí spoustu krásných dnů a akcí.

Na dobré cestě se zdá být i vztah Petry s Reném. Starají se o pejska kamarádky a tahle němá tvář je nečekaně stmelí. Že by i tomuto páru nakonec svitla naděje?

Svatbu na první pohled můžete sledovat každou středu ve 20:20 na TV Nova. Pořad mohou diváci vidět také 7 dní před uvedením v televizi na Voyo. Kdo nestihl epizodu v čase televizního vysílání, může si ji zpětně přehrát na Nova Plus nebo přes červené tlačítko.