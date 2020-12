Svatba na první pohled: Natálka s Františkem do toho skočili po hlavě!

Sedmý díl pořadu Svatba na první pohled se nesl v duchu prohlubování vztahů. V domácnosti Natálky a Františka to vypadá den ode dne lépe. Dokonce na to spolu skočili. V příštím díle se budou páry už rozhodovat, jestli spolu zůstanou. Jak jsou na tom nyní?

Pořad Svatba na první pohled jde do finále! Ve středu nás už čeká poslední díl. A jak jsou na tom páry teď? U Františka s Natálkou se vztah navzdory očekávání stále zlepšuje. František se rozhodl, že bude půl dne úplně mlčet. "Bylo to příjemné a nečekané. Líbilo se mi, že můžu povídat, kdy chci a zároveň je ticho," rozplývala se Natálka.

"Nebylo potřeba moc mluvit, ale i tak jsme se pochopili, bylo to milé," dodala. "S každým dnem se zvedá šance, že tam něco může být," řekl František s nadějí. Měl pak pro Natálku překvapení, dal jí poukaz na tandemový seskok.

"Konečně udělám něco, co chci, ale čeho se zároveň bojím," těšila se Natálka. Před seskokem byli oba trochu nervózní. V letadle si dokonce dali pusu a pak skočili. "To byla strašná rychlost," řekla Natálka hned po přistání. Večer spolu pak strávili při svíčkách s vínem a v objetí.

Simonin bratr je těžce nemocný, a tak se u Radka a Simony usadila smutnější nálada. Simča se o bráchu bojí a Radek se ji snažil rozveselit výletem na lodi. Hodili do vody vlaštovky s tím, co si přejí. Co si přála Simona pro svého bratra, je asi jasné. Radek si ale přál hlavně to, aby byla šťastná jeho milá.

O to se pravděpodobně Radek snažil. Na svatební cestě mu nevěsta řekla, že se jí nelíbí jeho zuby, tak se rozhodl s tím něco udělat a zašel k zubaři. Simona to ale podle něj nedokázala dostatečně ocenit a jen ho poplácala po zádech: "Tak už máš skoro splněno."

Radek a Simona pak řešili první vážnější konflikt, který skončil Radkovým výbuchem, třísknutím dveří a odchodem z bytu, ve kterém zůstaly jen Simona a psycholožka. Radek si zkrátka myslí, že Simona do jejich vztahu nedává tolik, co on. Nakonec to ale díky psycholožce vyřešili a prožili dva krásné dny.

Petra s Reném chodili na společné procházky, povídali si o minulosti a o bývalých láskách. "Věděl jsem, že něco u ní má vliv na vztah mezi námi a myslím, že to je z velké části ta minulost," myslí si René. "Je krásná, šikovná a veselá, ale pak se nějak zasekne," dodal. "Myslím, že jsme se v našem vztahu oba dva zlepšili," myslí si naopak Petra.

Jejich vztah pokročil, u Reného ale možná trošku víc než u Petry. "Kdybych věděl, jak to Péťa cítí, asi by se to dalo říct, že ji mám rád a že jsem možná i zamilovaný. Jen se bojím toho, že když sám ukážu, že tu Péťu miluji, tak se zalekne a bude toho na ni moc," svěřil se René.

Štěpánka s Pavlem po bouřlivé hádce v minulém díle byli tentokrát opět úplně v pohodě. Jeli se Štěpánkou navštívit děti v dětském domově. "Ona měla slzy v očích, nedokázala pak ani mluvit. Viděl jsem na ní, že ji to hodně dojalo," řekl Pája."Ty děti jsou vděčné. Byly slušné a pokorné... ani jednou jsem je neslyšela říct sprosté slovo," popisovala Štěpánka.

"Biologické hodiny mi tikají už od 28 let," přiznala Štěpánka s tím, že by děti chtěla mít už brzy. "Vezmeš si mě domů," ptala se holčička z děcáku. "Já si tě vezmu, všechny si vezmeme domů," říkala dojatá Štěpánka. Pája to okomentoval: "Štěpánka už je hotová, už by jedno adoptovala."

Příští týden bude už poslední díl pořadu Svatba na první pohled. Pokud jste nestihli tento díl, můžete si jej přehrát zde nebo na Voyu.