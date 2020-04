Svatba v rouškách a bez hostů. Takhle vypadala jedna z prvních

Novomanželé Kmínkovi z Chrastavy se chtěli původně vzít 20. března. "To bylo přesně 10 let, co jsme se s nyní už mojí ženou poznali. Vzali jsme první možný termín po tom, co to vláda uvolnila," vysvětlil ženich Václav Kmínek. "Teď je to 10 let jeden měsíc a jeden den, takže se to taky bude dobře pamatovat," dodal.

"Ze začátku to bylo celkem zklamání, protože jsme s tím datem počítali a bylo to pro nás takové symbolické Ale 10 let, jeden měsíc a jeden den je taky v pořádku," doplnila nevěsta Martina Kořínková, nyní již Kmínková.

Svatbu plánovali symbolickou, a tak jim omezení počtu svatebčanů příliš nevadilo. Problém s tím, že kadeřníci ještě nemohou pracovat, nevěsta vyřešila sama. "Nejsou kadeřníci, tak nezbývá, než se učesat sama. Něco zdobnějšího by v tak jedinečný den bylo asi hezčí, ale bude to dobré," konstatovala smířeně nevěsta, které se ve svůj velký den ozdobila jen hezkou čelenkou.

A protože se svatba se konala narychlo, nestihli si ani včas objednat svatební kytici. "je to velká improvizace. Narychlo jsem sehnala jizerské kvítí ze zahrádky, během hodinky byly kytičky uvázané," popisuje nevěsta Martina, jak si v nouzi poradila.

A i pro oddávající to bylo jiné. Ubyla obřadnice, která by novomanžele na nádvoří radnice uvedla. Svatebčané museli přijít sami. "Všichni účastníci svatby musí mít roušky, kromě nevěsty a ženicha. Asi aby si mohli dát pusu. A ještě musíme dodržet dvoumetrový odstup," připomněla přísná pravidla Kateřina Brejlová, matrikářka Městského úřadu Chrastava.

"Nevidíme si vlastně vzájemně do obličeje, vidíme jenom výraz očí. Je to úplně něco jiného. Jiná zkušenost. Nová," popsal i oddávající Petr Zahradník z MÚ Chrastava.