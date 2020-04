Svatba v rouškách, nebo vůbec? Co byste si měli zjistit, než ji zrušíte

Tisíce snoubenců už několik týdnů trnou strachy, zda se jejich vysněná svatba bude moci konat a co všechno kvůli vládním opatřením budou muset oželet. Přečtěte si, jak můžete postupovat, pokud musíte veselku zrušit nebo přesunout.

Lidé, kteří se chtěli vzít v termínech od poloviny března do poloviny dubna, museli svatbu zrušit nebo odložit. Až do 20. dubna se totiž podle vládních nařízení nemohou uzavírat žádné sňatky, protože nejde o "neodkladnou úřední záležitost". Výjimku v tomto směru dostaly pouze pohřby.

Od 20. dubna se zřejmě budou moci svatby znovu konat, ale za velmi omezujících podmínek. Nebude na nich moci být více než 10 lidí a kromě novomanželů budou muset mít všichni neustále roušky. Dbát se bude také na umývání rukou, osobně pogratulovat nebude možné vůbec.

Po obřadu se budou muset vydezinfikovat všechny použité předměty. Od 8. června by se pak mohly pořádat svatby, kterých se bude moci zúčastnit maximálně 50 lidí. Znovu to ale bude za "specifických hygienických podmínek". Jaké přesně to budou, zatím není jasné.

Většina snoubenců ale plánuje mnohem větší svatby. Stojí tak před nelehkým rozhodnutím - počkat, jak se situace vyvine, nebo svatbu přesunout? Ani jedna z možností se přitom nemusí vyplatit. Pokud počkají, je možné, že všechny další slibné termíny už budou zabrané, a navíc mohou propásnout stornovací dobu.

Pokud se rozhodnou svatbu odložit, bude nejdůležitější právě výběr termínu. "Před zrušením naplánovaného termínu či jeho změnou je vhodné si ověřit, zda a v jaké výši bude nutné hradit dodatečné platby či stornopoplatky nebo případně zda propadnou již uhrazené zálohy," radí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

V případě odkladu ale mohou páry zjistit, že jimi vybrané místo už má všechny pozdně letní a podzimní víkendy plné. Někteří provozovatelé se proto snaží vyjít klientům vstříc a nabídnout termíny v pracovním týdnu. Vzhledem k tomu, se teď Češi zřejmě dlouho za hranice nepodívají, nikdo si dovolenou neplánuje, a tak by si ji mohli hosté alespoň částečně vybrat na vaši svatbu.

I kdyby mělo vaše vysněné místo některý podzimní víkend volný, může se stát, že nebudou moci další dodavatelé - cateringové společnosti, půjčovny svatebních šatů, kadeřnice, fotografové či DJ. Pokud se s kýmkoliv nedohodnete na změně termínu, můžete se domáhat nového jednání o podmínkách smlouvy. Podle organizace dTest na to občanský zákoník v mimořádných situacích pamatuje.

"Prokážou-li tedy, že změnu nemohli rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, mají snoubenci právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě," uvedla mluvčí dTestu Lucie Přinesdomová. S některými dodavateli je také možné se domluvit, že zaplacenou zálohu za služby využijete jinak - u květinářství například za narozeninové pugéty, u fotografa za focení s dětmi atd.

Podívejte se na tiskovou konferenci vlády o harmonogramu uvolňování opatření: