Svatby: Radek ukázal přítelkyni a Natálka promluvila o novém vztahu!

Simona s Radkem si už během Velkého rozhodnutí řekli, že budou jen kamarádi, a tak Radek zkouší štěstí znova. Natálka s Františkem to spolu chtěli zkusit, ale podle jejich slov jsou moc rozdílní na to, aby to fungovalo.

Radek se prý dal s novou přítelkyní dohromady díky pořadu Svatba na první pohled. "Jsme ve stádiu zamilovanosti a užíváme si přítomnost toho druhého. Je to ta prvotní fáze, kdy jsi okouzlený a vše je růžové," popsal Radek. Svatbu sice ještě neměli, ale prý už spolu bydlí.

Spolu s redaktorkou pořadu TV Nova Život ve hvězdách se vydali ke kartářce, aby zjistili, jestli to Radkovi vyjde s jeho devatenáctiletou přítelkyní. "Pozor na otěhotnění, ale bylo by to z lásky," varuje kartářka. Radek se tomu moc nebránil.

Kromě lásky ho potkal i nečekaný problém. Přišel o řidičský průkaz a vzhledem k tomu, že pracoval jako kurýr, to pro něj dobrá zpráva není. "Přišel jsem o papíry kvůli zbytkovému alkoholu v krvi ráno po mých narozeninách," řekl a dodal, že se situace s prací stále zhoršuje.

Redaktorka Života ve Hvězdách se s nevěstou z dalšího páru Natálkou šla podívat na místo, kde si brala Františka. Natálka vzpomínala a říkala, proč jim to vlastně nevyšlo. "Myslím, že jsme dobří přátelé. Ale není mezi námi harmonické pouto, na které bychom mohli navázat," řekla. "Občas si napíšeme, jdeme na kávu a to je asi všechno," dodala.

Natálce hodně žen psalo, že jí Františka závidí a chtěly by ho jen pro sebe, i když třeba mají doma manžela. "Nejradši jsem jim všem chtěla napsat, tak si ho vezměte! Teď je Franta volný, tak mají možnost," smála se Natálka.

A mluvila i o své nové známosti. "Randíčkuju. Snažím se navázat harmonické spojení, ale je to opravdu zatím jen začátek," usmívala se Natálka. „První dojem byl wau a já hodně dávám na první dojem. Ta chemie byla obrovská a s Frantou tam nic takového nebylo," dodala. Se svým novým objevem už stihla i dovolenou v Barceloně.

