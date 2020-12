Svatby: René šokoval Petru, veřejně promluvil o jejích kalhotkách! VIDEO

Pořad Svatba na první pohled se chýlí ke konci. Poslední díl na televizní díváky čeká už ve středu. Každý jednotlivec ze čtyř párů bude muset odpovědět na nejdůležitější otázku, ke které celý pořad spěl: Zůstanete spolu, anebo se vaše cesty navždy rozejdou?

Ještě před velkým rozhodnutím se ale páry vydají na společnou večeři, aby zjistily, jak si vedla další dvojice. František s Natálkou povečeří společně se Simonou a Radkem, Petra s Reném zase se Štěpánkou a Pavlem. Bude to vůbec poprvé, kdy se mezi sebou navzájem potkají.

Konečně se mají komu svěřit se svými pocity. Všichni si prošli podobnou cestou, nebáli se vystoupit ze své komfortní zóny a vkročit do neznáma. Navíc pod neustálým drobnohledem televizních kamer. Po večeři následuje noc, kterou stráví každý odděleně ve svém domově. Mají tak čas na přemýšlení, rekapitulaci a na velké rozhodnutí, které je za dveřmi…

Nikdo ze zúčastněných ale nepřekvapí tak jako René. Svoji manželku dojme k slzám! Své ledové královně sepsal dopis, který jí těsně přes vynesením finálního rozhodnutí nahlas předčítá: "Asi se to s námi veze už od svatby. Čím víc ty ubereš, já přidám. Když jsem tě ale uviděl u oltáře, tak se mi rozzářily oči a září mi ještě teď."

"Jen si říkám, že tobě tam asi přistál pravý opak toho, co sis přála," poukazuje René na to, že se asi Petře nelíbí. "Moc ti sluší, když si dáš kalhotky na hlavu, aby ti to víc přemýšlelo. Mrzí mě, že jsi to v životě měla tak náročné. Ale vím, že to z tebe udělalo člověka, jakým jsi. A mně se moc líbí, jaká jsi…“ pokračuje dál ve svém vyznání René. To už slzy dojetí zadržují i přísedící experti.

Podaří se Renému prolomit ledy a získat si srdce Petry? Na to se podívejte už ve středu ve 20:20 na TV Nova!