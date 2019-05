Svateb v květnu přibývá. Může to mít strašlivé následky, tvrdí pověra

Květnové svatby - dříve šlo o tabu, teď je to naopak hit. Zatímco ještě donedávna byly v květnu obřadní síně prázdné, v posledních letech radnice nestíhají. Za posledních dvacet let jejich počet vzrostl více jak trojnásobně. Loni u nás v květnu sňatek uzavřely bezmála čtyři tisíce párů a letos to pravděpodobně bude ještě víc.