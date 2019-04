První záběry z vyhořelé katedrály: Zářící kříž jako symbol naděje

V úterý ráno se do poničené katedrály Notre-Dame v Paříži dostalo několik novinářů, hasičů i politiků. Naskytl se jim smutný pohled na poničený dřevěný interiér nebo na vyhořelé díry ve stropě. Všechny však uchvátil pohled na kříž, který se tyčil na oltáři a zářil. Pro některé tak představuje symbol naděje.

Mezi těmi, kteří se měli možnost podívat dovnitř katedrály Notre-Dame, byl i novinář Robert Hardman z Dailymail. Popsal, že všude byla cítit sůl a jeho nohy byly promočené. Po starověkých dlaždičkách tekly ještě proudy vody od hašení požáru.

Kompletně zničený byl dřevěný interiér, ve stropě se nacházely díry, které ukazovaly kousky nebe. Na zemi ležely popadané části katedrály a vše bylo ohořelé. I přesto se hasičům stavbu podařilo po devíti hodinách zachránit.

Významným symbolem, který podle Hardmana představuje vzdor temnotě, byl krucifix, který se tyčil na zbytcích poničeného oltáře. Jeho záře byla vidět až nakonec katedrály. Byl to prý neuvěřitelný okamžik.

Jelikož došlo k většímu poškození, v úterý bude jednat tým specialistů o tom, zda je budova stále stabilní a nehrozí její zřícení. Hasiči do té doby nemohou pracovat uvnitř stavby, mohlo by to být pro ně riskantní.

Požár katedrály Notre-Dame, který začal v úterý v sedm hodin večer, poničil také centrální štíhlou věž, která se zřítila. Od té doby s plameny bojovali hasiči devět hodin. V úterý dopoledne se jim konečně vše podařilo dostat pod kontrolu a požár uhasili. Během záchrany katedrály se zranili dva policisti a jeden hasič.