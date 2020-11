Lidé se více sledují navzájem, popisuje Vídeň po útoku Stanislav

"Oproti ránu je zase ta situace klidnější. Když jsem jel ráno metrem, tak bylo téměř prázdné. Teď, když jsem jel metrem, tak už bylo prakticky zpět na svém provozu, akorát na přestupních stanicích bylo méně lidí," popsal své dojmy Stanislav Soukup.

Městská hromadná doprava podle něj normálně funguje, osobních aut je ale méně. Úřady totiž po strašlivém činu vyzvaly lidi, aby pokud možno zůstávali doma a nevycházeli.

"Je to znát i v parcích a na dětských hřištích, kde je těch lidí méně," přiblížil Soukup s tím, že život ve Vídni pokračuje normálně. "Nikdo nepanikaří, že by se plazil podél zdi a podobně," doplnil.

Centrum města, kde k útoku došlo, je stále částečně uzavřené, policisté podle Soukupa i nadále vyšetřují, v dalších ulicích ale probíhá normální život. "Tam jde jen o to, že lidi se možná trochu víc sledují navzájem. Spíš než roušky se teď řeší, jak dotyčný vypadá a co by mohl eventuálně udělat. Ale panika opravdu není," ukončil Soukup.

Pondělní útok otřásl nejen Rakouskem. Policisté zasahovali kvůli nahlášené střelbě na celkem šesti místech. Nejméně jeden útočník, kterého policie zastřelila, má na svědomí pět lidských životů. Policie zadržela dalších 14 lidí při 18 domovních prohlídkách.