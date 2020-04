Svět čelí koronaviru: To nejhorší už máme za sebou, tvrdí Trump

Do sporu ohledně původu koronaviru se dostala Čína s Austrálií. Tamní premiér Scott Morrison opakovaně vyzývá k nezávislému vyšetřování původu nákazy. Čínský velvyslanec v Austrálii to ale odmítl. Zároveň pohrozil bojkotem nákupu australských výrobků. Čínské ministerstvo zahraničí toto tvrzení ovšem vyvrátilo.



„Ekonomický nátlak Číny proti Austrálii není opodstatněný. Čína je připravena ochotně spolupracovat s ostatními zeměmi světa a společně překonávat obtíže,“ potvrdil Geng Shuang, mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí.

Pomoc pandemií nejpostiženějším Spojeným státům poslalo Turecko. Prezident Erdogan k zásilce zdravotnického materiálu přiložil dopis adresovaný Donaldu Trumpovi. V něm ho žádá, aby USA měly větší pochopení pro vztahy obou zemí. Trump včera uvedl, že Spojené státy mají nejhorší dny za sebou.



„Američané se už těší na bezpečné a rychlé otevření naší země. Během tohoto utrpení byly miliony z nich nuceni udělat ohromné oběti, které jsem myslel, že nikdy nepřijdou,“ sdělil Donald Trump.

Řada evropských zemí protiepidemická opatření už uvolňuje. Německo ale prodloužilo varování před cestami do zahraničí včetně Česka. „Kabinet dnes rozhodl, že prodlouží varování před cestami do celého světa, které nejsou nezbytné nebo jsou za účelem turismu, do 14. června,“ uvedl Heiko Maas, spolkový ministr zahraničních věcí Německa.

Nejpostiženější zemí Evropy je Španělsko s téměř 240 tisíci nakaženými. Země ale dnes zveřejnila dobrou zprávu, že reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí infikovaný člověk, kleslo pod jedna. Vláda také ohlásila postupné uvolňování dosud velmi přísných omezení, jež jsou v platnosti od půlky března. První fáze má začít 4. května, o den dříve začne omezení mírnit sousední Portugalsko.

Zprávu o stavu hospodářství nově zveřejnila také Evropská komise. Uvedla, že ekonomika eurozóny se téměř zastavila, přičemž největší propad zaznamenal sektor služeb. Komise ve středu také jednala o chystaném návrhu sedmiletého rozpočtu. O jeho konkrétní podobě ale komisaři ještě nerozhodli. Předsedkyně Komise ji chce představit nejpozději do poloviny května.