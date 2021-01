Svět je v očkování před Českem, rozdělení vakcín je prý nespravedlivé

Podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) se svět v souvislosti s distribucí vakcín proti nemoci covid-19 ocitl na prahu katastrofálního morálního selhání. Vyzval proto státy a výrobce, aby vakcíny rozdělovali spravedlivěji. Jinak prý hrozí prodloužení pandemie.

V ohrožení jsou nejchudší a nejzranitelnější lidé světa, domnívá se šéf WHO Tedros Ghebreyesus. Svět by měl podle něj zabránit nekoordinovanému postupu, chaosu na trhu s vakcínami a prodlužování ekonomických a sociálních problémů spojených s pandemií.

Ve 49 bohatších zemích bylo podle Ghebreyesuse aplikováno na 39 milionů dávek vakcín proti covidu-19, zatímco jedna z chudých zemí podala pouze 25 dávek.

"Evropská unie objednala dvě miliardy vakcín. My jsme byli asi jediní, kteří zaplatili 3 miliardy eur dopředu těmhle výrobcům. Je pravda, že teď to vypadá, že jiné státy mimo Evropu dostaly dřív a ta Evropa je trošku pozadu," prohlásil český premiér Andrej Babiš (ANO).

Pandemie ve světě zatím neustupuje. Kvůli zhoršující se epidemické situaci spustilo sousední Slovensko plošné antigenní testování obyvatel, které potrvá až do 26. ledna. Od 27. ledna nebudou moci Slováci bez negativního testu ani do práce nebo na vycházku. Tamní vláda také prodloužila zákaz vycházení až do 7. února.

"Tímto způsobem chceme vychytat ty, kteří jsou mezi námi šiřiteli tohoto viru a izolovat je i s rodinami. Chceme snížit až o 50 procent počet infikovaných v naší zemi, to by nás výrazným způsobem posunulo vpřed v boji s touto pandemií," uvedl slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

Od pondělí také platí nová nařízení pro lidi cestující do Velké Británie. Každý z nich bude muset po příjezdu bez výjimky podstoupit desetidenní karanténu.

"Rušíme lety z Jižní Ameriky a Portugalska. Abychom se ochránili od dalších neznámých mutací koronaviru, uzavřeme také dočasně všechny cestovní koridory," popsal britský premiér Boris Johnson.

V zemi platí i omezený pohyb osob. Lidé mohou opustit domov jenom v případech nutnosti. Oproti tomu se ale situace začíná zlepšovat v Německu. Od začátku pandemie se tam nemocí covid-19 nakazilo už přes dva miliony lidí. Dnes ale v zemi zaznamenali nejnižší přírůstek nakažených od 20. října.

"Klesají počty nakažených i hospitalizovaných. Na jednotkách intenzivní péče je momentálně o 10 až 15 procent méně nemocných než během vrcholu epidemie. Zdá se, že jdeme správným směrem," řekl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Ve světě stále pokračuje očkování proti nemoci covid-19. V Evropské unii se ale rychlost v jednotlivých zemích poměrně liší. Zatímco v Dánsku se povedlo naočkovat už zhruba 3 % obyvatel, Česko, Slovensko nebo Rumunsko výrazně zaostávají.