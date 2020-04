Svět začíná rozvolňovat opatření. Trump chce za vše žalovat Čínu

Celosvětový počet nemocných s Covid-19 se přiblížil třem milionům a sto tisícům. Nákaze podlehlo přes dvě stě deset tisíc lidí. Evropa začíná rozvolňovat opatření. V Rakousku skončí omezení pohybu a Francie v květnu zřejmě otevře školy a obchody. Ministři vnitra členských zemí EU se dohodli na postupném otevírání hranic.

Přesně v 11 hodin dopoledne se život ve Velké Británii zastavil. Britové drželi minutu ticha za oběti nemoci Covid-19, kteří bojovali v první linii. Premiér Boris Johnson prohlásil, že jejich oběť nebude zapomenuta.

V Británii podlehla nákaze zhruba stovka zdravotníků. Jejich rodinám britská vláda poskytne finanční podporu ve výši téměř dvou milionů korun. Odboráři žádají vládu, aby se snažila lidem v první linii poskytnout maximální bezpečí. Největší riziko teď pro ně představuje rozvolňování opatření, kvůli kterému může počet nakažených opět začít růst.

Francie 11. května otevře mateřské školy, první stupně základních škol a obchody. Lidé ale povinně začnou nosit roušky například v hromadných dopravních prostředcích nebo obchodech. Francouzská vláda chce zároveň zvýšit počet testovaných na 700 tisíc během týdne.

K normálu se pomalu vrací Rakousko. Od pátku zruší omezení pohybu. Určitá pravidla se přesto budou dodržovat. Restaurace se otevřou 15. května. Pro hosty budou platit pravidla. U stolu smí kromě dětí sedět maximálně čtyři dospělé osoby. Minimální vzdálenost musí být mezi hosty jeden metr. Nevztahuje se to ale na osoby, které spolu sedí u jednoho stolu.

Ministři vnitra členských zemí EU se dnes dohodli na postupném otevírání hranic. Jako první se otevřou země, kde je relativně nízké riziko opětovného rozšíření nemoci. Hranice mimo EU se otevřou jako poslední. Některé země chtějí umožnit vstup cizincům už před začátkem letní turistické sezóny. Ministři se ale shodli, že další postup bude záležet na šíření nákazy.

Před příliš rychlým rozvolňováním opatření, ke kterému řada států už přistoupila, varují američtí experti. V případě negativního vývoje by podle jejich prognózy mohlo do srpna přijít o život až 74 tisíc Američanů. Prezident Donald Trump z celé situace viní Čínu: „Vedeme vážné vyšetřování. Nejsme s Čínou spokojeni, nejsme spokojeni s celou situací, protože si myslíme, že mohla být nákaza zastavena na začátku. Mohla být zastavena rychle a nemusela by se rozšířit do celého světa.“ Šéf Bílého domu připustil, že USA bude možná po Číně, odkud se nákaza rozšířila, požadovat finanční odškodnění.