Svět zasáhly ničivé požáry! Po Rusku a Kanárech hoří i pralesy v Amazonii

Podle zahraničních médií je požár v Amazonii tak rozsáhlý, že jde vidět i z vesmíru. BBC informovalo, že dým se dostal i do několik tisíc kilometrů vzdálených měst. V brazilském Sao Paulu se kvůli němu v úterý zatáhla obloha, ze dne se tak najednou stala ve čtyři odpoledne noc.



Jihoameričané se tak právem obávají nejen o své zdraví, ale také o následky, jaké požáry mohou mít. V Brazílii vidí problém hlavně v tom, že tamní vláda v čele s prezidentem Bolsonarem nepodniká dostatečné kroky k tomu, aby se oheň podařilo dostat po kontrolu.



"Před třemi lety byl svět svědkem toho, jak Brazílie oslavovala přírodu a vyzývala k jejímu zachování při příležitosti jedné z největších sportovních událostí na Zemi. Dnes vidíme Amazonii, naše největší bohatství, už 16 dní v plamenech. Krok zpět?" napsal jeden z místních na svůj Twitter.

Trs anos atrs, o mundo via o Brasil celebrando a natureza e incentivando a preservao ambiental na abertura do maior evento esportivo do planeta. Hoje, ns vemos a Amaznia, nossa maior riqueza, em chamas por mais de 16 dias.



Retrocesso? #PrayforAmazonia pic.twitter.com/6vZcLxEdGO