Světem se šíří nebezpečná nákaza. Agresívní infekce se nedá zbavit

Světem se šíří nový druh odolné infekce, která může způsobit až úmrtí. Candida auris je superkvasinka, houba, odolává antimykotikům. Houba je vysoce odolná vůči lékům, je navíc velice invazivní. Je rezistentní i na léčbu antibiotiky.

Kvasinka útočí především na lidi s horší obranyschopností. Je dost obtížné její nákazu odhalit běžnými laboratorními testy, jenže špatně stanovená diagnóza vede k nesprávné, a tudíž neúčinné léčbě.

A Mysterious Infection, Spanning the Globe in a Climate of Secrecy. Candida Auris. A deadly, drug-resistant fungus is infecting patients in hospitals and nursing homes around the world.