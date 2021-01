Světovou jedničkou v očkování je Izrael, v Evropě vede Velká Británie

Více než 40 zemí světa už očkuje proti koronaviru. Evropská léková agentura by mohla na konci ledna pro Evropskou unii doporučit další vakcínu, a to od firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity. Ta by se tak stala třetí vakcínou používanou v Evropské unii. Ve Spojených státech už podali látku proti covidu-19 devíti milionům lidí. Celosvětovým lídrem v proočkovanosti populace zůstává Izrael.