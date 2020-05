Světu prý hrozí další válka! Napětí mezi USA a Čínou se stupňuje

Svět stojí na prahu nové studené války. Těmito slovy hodnotí řada zahraničních analytiků vztahy mezi Spojenými státy a Čínou. Podle některých jsou nejhorší za poslední desítky let. Od politiků na obou stranách zaznívají silná vyjádření, která mohou mít vážné důsledky. Prezident Trump dokonce pohrozil, že vypoví obchodní dohodu mezi oběma zeměmi.

Kvůli pandemii vzrostla nevraživost mezi Spojenými státy a Čínou natolik, že jejich vztahy analytici i politici nazývají novou studenou válku.

"Vstupujeme s Čínou do nové studené války. Nikdy jsem nevěřila čínským komunistům. Kvůli jejich lžím a snaze zamést pod koberec svou odpovědnost za koronavirovou pandemii, je Čína zodpovědná za smrt 80 tisíc občanů Spojených států," prohlásila americká senátorka Martha McSallyová.

Nevraživost mezi oběma zeměmi rostla už před pandemií, kdy vedly vzájemnou obchodní válku. Nakonec dosáhly dohody. To by se ale brzy mohlo změnit.

"Obchodní dohoda mezi USA a Čínou byla vzrušující, ale pak přišel virus. Ptal jsem se, jak se to stalo? Jak to dovolili? Proč tomu zabránili ve Wu-chanu, ale nebránili viru v šíření do zbytku světa, včetně Spojených států? Čína mě v tomto ohledu velmi zklamala," nechal se slyšet americký prezident Donald Trump.

Podobnými silnými výroky se obě strany častují už delší dobu. Olej do ohně přilil i tvrdý přístup Trumpa ke Světové zdravotnické organizaci (WHO), která je podle něj pročínská. Prezident jí proto dokonce pohrozil trvalým zastavením plateb příspěvků.

"Jsou to čínské loutky. Chtěl bych to říct jinak, ale prostě nemohu, jsou čínskocentričtí," prohlásil Trump na adresu WHO. A Čína okamžitě zareagovala. Donalt Trump se podle Pekingu snaží svými výroky před prezidentskými volbami, které proběhnou na podzim, zbavit odpovědnosti za nezvládnutí koronavirové krize.