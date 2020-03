Svítící srdce nebo zelená karta v okně: Vzkazy v čase koronaviru

Vlna solidarity, která se v době nouzového stavu a šířící se epidemie strhla na sociálních sítích, je dosud nepoznaná. Jenže ne každý má na facebooku profil. A ti, kteří si naše slova díků zaslouží nejvíce, na něj sotva mají čas. Lékaři, zdravotníci, hasiči, záchranáři a policisté se ve své práci skoro nezastaví. Lidé se proto rozhodli poděkovat jim jinak než klasickými cestami.

Večer v osm tleskejte



Již týden koluje na sociálních výzva večer ve 20:00 otevřít okno nebo vyjít na balkón a začít tleskat. Poprvé se objevila v neděli 15. března, u jediného dne ale nezůstalo a z výzvy se stala krásná každovečerní tradice. Rituál k nám přišel ze Španělska a jeho účelem je vzdát hold všem pracujícím zdravotníkům, kteří každý den odvádí důležitou práci v boji s šířící se nákazou. Nezapomeňte se připojit už dnes večer.

Naplno se každý večer rozezní potlesk například v Litovli nebo Uničově, obcích na Olomoucku, které jsou již týden v nucené karanténě.

Rozsviťte okno

Vánoční výzdobu už jste jistě schovali do sklepa, je ale na čase vytáhnout ven alespoň světýlka. Zavěste je do svého okna do tvaru srdce. Stejně jako naši vietnamští spoluobčané kreslí na své obchůdky a večerky symbol červeného srdce, aby tím vyjádřili podporu zdravotníkům a záchranářům, i vy můžete ve večerní tmě rozsvíceným srdcem vzdát hold všem, kteří se vracejí z náročného dne v práci. Ať jde o zdravotníky, prodavačky, lékárnice, doktory, řidiče nebo dobrovolníky, kteří teď pracují pro blaho ostatních s vypětím všech sil.

Zelená nebo červená

Vzkaz v okně může být nejen krásným gestem, může mít i ryze praktický charakter. Skvělou vychytávku vymysleli ve Francii. A pomáhá zejména seniorům, handicapovaným a osamělým lidem, kteří jsou čas od času odkázáni na pomoc druhých. Takoví lidé jistě mají v sousedství plno dobrých duší, které by jim rády pomohly, ale neví, že vůbec pomoc potřebují. A osamělí staroušci se často stydí klepat na sousedy, aby je neobtěžovali.

Vymysleli proto jednoduchý způsob, jak si o pomoc říct. Návod se šíří na sociálních sítích s #NeighborsHelpingNeighbors a aplikuje ho stále více lidí. Blíže ho popsala na facebooku Anita Wilson-Pringle z Cannes. Princip je jednoduchý. Všichni v jejich ulici si do okna vyvěsili list zeleného papíru. Pokud se někdo ocitne v úzkých a potřeboval by pomoci, změní papír za červený. Tím dá sousedům najevo, že by potřeboval donést nákup, vyřídit nějakou pochůzku, nebo pomoci odvézt k lékaři.