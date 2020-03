Svoboda varoval před virem v lednu. Smáli se mu. Co říká teď? Sledujte Napřímo

V nemocnicích a například elektrárnách by se měly vytvořit izolované týmy. Tvrdí to Bohuslav Svoboda (ODS), lékař a poslanec. Podle něj by lékaři měli v nemocnicích i spát. Právě on chtěl téma koronavirus zařadit na program sněmovny už na konci ledna. A dnes bude hostem moderátorky Báry Divišové v internetovém pořadu Napřímo na TN.cz.

Poslanec Svoboda v novém typu viru tušil hrozbu už na konci ledna. V té době ale byl jeden z mála."Není mým cílem vyvolávat paniku. ale sněmovna i lidé v České republice by měli dostat ujištění, že je vláda schopná reagovat, pokud by se věci nebudou vyvíjet tím směrem, jak si všichni přáli," říkal tehdy.



Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO)

všichni dělali, co měli. "Všichni vědí, co mají dělat a není důvod k jakékoli panice, vyvolávat to, že to je smrtící virus apod.. Všechny země se shodují na tom, že ta míra nebezpečí v tuto chvíli není nijak zásadní, některé země vyzývají k tomu, aby se to nenazývalo krize, protože v Evropě situace žádá krizová není," odpověděl tehdy Vojtěch.

Po měsíci a půl je situace diametrálně odlišná. Kdo na konci ledna vykoupil z lékáren zásoby roušek - čelil posměchům, že panikaří...

Dalo se na koronavirovou krizi lépe připravit? Jsou krizové štáby před koronavirem o krok napřed, nebo pozadu? Testuje se v Česku dost a co všechno by vláda měla ještě udělat?

