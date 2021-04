Svrhnout vládu a co dál? Jaký je plán koalice SPOLU, řekne Kupka z ODS

Jaký je další plán, pokud se koalici SPOLU podaří svrhnout vládu a s jakými tématy půjdou do voleb? To jsou některá témata středečního pořadu Napřímo s místopředsedou ODS Martinem Kupkou. Přímý přenos začíná v 17:45 na webu TN.cz.

Opoziční strany TOP 09, ODS a KDU-ČSL, které tvoří koalici SPOLU, oznámily, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě v reakci na odmítnutí premiéra požádat Sněmovnu o důvěru. Pokud ji vláda nezíská, chce koalice přistoupit k rozpuštění Poslanecké sněmovny a následným předčasným volbám.

Výzvu k žádosti o vyslovení důvěry vláda Andreje Babiše obdržela poté, co ztratila toleranci komunistů. "My jsme přesvědčeni, že kdo se k tomu nepřipojí, tak nějak toleruje a umožňuje, neříkám že schvaluje, vládu Andreje Babiše," nechal se slyšet předseda ODS Petr Fiala.

Podaří se koalici SPOLU posbírat padesát podpisů na svolání mimořádné schůze, kde chce vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše? A proč nevyužije arch hnutí SPD, které se stejným záměrem shání potřebné podpisy už měsíc?

"Já nechápu, proč přichází s totožným návrhem jako před měsícem přišlo SPD a teď ještě my se máme podepisovat na jejich archy. To nemá logiku, ať se podepíšou oni k nám, my jsme ten nápad měli jako první," řekl předseda SPD Tomio Okamura.

Má koalice SPOLU nějaký plán, kdyby se jim svrhnout vládu podařilo? Jaké jsou aktuálně vztahy mezi nově vzniklými koalicemi? Neukazují spory ohledně vyslovení nedůvěry vládě, že povolební spolupráce může drhnout? A s čím do voleb koalice SPOLU vůbec půjde? Nenechte si ujít pořad Napřímo ve středu v 17:45 v tomto článku.