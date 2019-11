Svůj život zasvětily opuštěným psům. Při jejich záchraně přišly o život

Tragédie otřásla celým Slovenskem. Ženy zemřely před koncem záchranné akce, kdy do auta naložily poslední tři psy a zamířily pro poslední zvíře na jiné místo.

"Za bránou si asi v tom zmatku spletly směr a do cíle už nedošly. Nezamířily směrem do města, ale opačně. V té chvíli se tam ale valil obrovský proud vody. Muselo je to strhnout," popsala zaměstnankyně útulku, který se nachází u města Revúca.

Majitelka útulku je z tragédie zničená. "Na všechny tři budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Katarína byla pracovně velmi vytížená, přesto trávila téměř všechny víkendy a volné dny v útulku. Zdeňka k nám přišla jako dobrovolnice letos v březnu, ale byla velmi ochotná a pracovitá," popsala Majka.

"Nejpřátelštější vztah jsem měla se Zuzkou. I když už byla v důchodu a měla právo na odpočinek, neseděla se založenýma rukama, ale pomáhala zachraňovat opuštěná zvířata. Budou mi velmi chybět," dodala Majka.

Zdeňka pracovala jako učitelka. Věnovala se dětem se zvláštními potřebami. "Učila prvňáčky. Byla velmi milá a přátelská. Milovala svoje děti, školáky a volný čas s mazlíčky v útulku," řekla webu Pluska.sk její kolegyně.

"Upřímnou soustrast všem pozůstalým, obrovská tragédie " napsali lidé z Městského útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Děčíně.