Svými štíty chrání zdravotníky zadarmo. Supluje stát, který selhává

Koronavirová krize vynesla na piedestal mnoho hrdinných Čechů, kteří se proti ní rozhodli bojovat ve velkém. Nejde jen o lékaře a zdravotníky, bojující s nemocí v první linii, ale i dobrovolníky, kteří šijí roušky, pomáhají seniorům, nebo přišli se skvělým způsobem, jak chránit ty nejohroženější. Ze dne na den tak celý národ zná také jméno Josefa Průši, který byl donedávna znám jen nadšencům do technologie 3D tisku.

Josef Průša totiž vymyslel prototyp jednoduchého, ale účinného ochranného štítu. Jeho návrh dal navíc zdarma na internet, aby si ho mohl vytisknout každý, kdo má přístup k 3D tiskárně. A spustil neuvěřitelnou lavinu. Štíty se začaly tisknout po celém Česku, své fanoušky ale už mají i ve světě. Jeho masky se tisknou v USA, Velké Británii, Španělsku nebo Francii. Vyrábí, kdo může, a to nejen pro sebe. Dobrovolníci je dodávají především zdravotníkům, kterým podobná ochrana stále chyběla.

„Musím říci, že vaše štíty jsou nejlepší. Hezky sedí, dají se nastavit dle potřeby, netlačí, jsou lehké, zakrývají to, co je potřeba, ale zbytečně nezavazí ve výhledu. Děkujeme za záchranu,“ napsala na jeho facebook jedna z vděčných zdravotnic z Fakultní nemocnice Olomouc, která se díky jednoduchému štítu může každý den cítit v bezpečí, i když pracuje přímo na oddělení pro pacienty s podezřením na Covid-19.

Chválí i politici, bohužel od nich ale mladý tvůrce čekal jinou aktivitu. Třeba koncepční zapojení českých výrobců, kteří jsou schopni ochranné pomůcky dodávat. "Čekal jsem, že 3D tisk bude jen dočasná výpomoc, než se nastartují normální fabriky a začnou chrlit desítky tisíc kusů štítů denně, nebo se o to postará stát. Jenže už začínáme třetí týden výroby a pořád se nic neděje. Když před sebou vidím tu frontu požadavků, která pořád roste, říkám si, že by to chtělo nějak reagovat. A stát nic," svěřil se Josef Průša na svém facebookovém profilu.

„Kdyby mi někdo před měsícem řekl, že budeme největším výrobcem ochranných štítů a že je budeme rozvážet po celé republice, asi bych si klepal na čelo. Původně jsme slíbili, že darujeme 10 tisíc kusů štítů. Už teď jsme jich ale za 14 dní rozdali 40 tisíc a dalších 120 tisíc kousků nám čeká na vyřízení,“ popsal, v jakém stavu se nyní jeho podnikání nachází.

Jde ovšem o podnikání bez výdělku, jen s narůstajícími náklady. „Za štíty nadále nechceme platit, protože by to mohlo zpomalovat jejich dodání potřebným,“ odůvodnil. Ochranné obličejové štíty českým nemocnicím, lékařům, záchranářům, lékárníkům, policistům a dalším profesionálům nadále daruje bezplatně.

„Často nám nabízíte příspěvky a já jsem to dlouho odmítal, protože jsem to celé bral jako rychlou akci,“ dodal Josef Průša. Jenže i dobrý skutek má své náklady. „Každý den výroby nás stojí jen na materiálu 150 tisíc korun a nikdo neví, kolik týdnů nebo měsíců bude tohle všechno trvat. Ale já to prostě budu tlačit tak dlouho, jak jen bude potřeba,“ svěřil se odhodlaně mladý tvůrce.

Aby mohl ve výrobě pokračovat, rozhodl se proto využít nabídku dobrovolníků, kteří mu chtěli na výrobu přispět. „Nežádáme peníze od lékařů a dalších, kteří ochranné pomůcky potřebují. U nich budeme radši, když nám pošlou zpětnou vazbu z praxe,“ vysvětlil Průša.

Pro ostatní, kdo by ho ale chtěli v jeho snažení podpořit, spustil transparentní účet 2801792692/2010. Od 2. dubna mu na něj lidé poslali již přes milion korun, které doplňují i četná slova díků a pochvala za jeho práci.

Josef navíc inspiroval nadšence po celé zemi, kteří podle jeho návrhu pomůcky tisknou na vlastních 3D tiskárnách a šíří je stejně jako on mezi potřebné. Podívejte se na reportáž:

Josef Průša ovšem nepatří mezi lidi, kteří by se na krizi chtěli sami obohatit. Již nyní plánuje, jak peníze využít, aby mohl výrobu ochranných pomůcek zefektivnit. „Vyrobit takové množství štítů jen na 3D tiskárnách by trvalo příliš dlouho, i když u nás nyní jedou nonstop. Aby se to všechno stihlo v rozumném čase, rozhodl jsem se udělat vstřikolisovou formu. Je to investice stovek tisíc, ale díky ní uděláme od příštího týdne každý den dalších 6 tisíc kusů navíc. Dohromady tak s naší tiskovou farmou dáme 10 tisíc kusů denně,“ dodal k budoucnosti projektu.