Sýček v ohrožení! Mohou za to přemnožený hraboš a jed Stutox

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve středu vydal povolení trávit hraboše jedem Stutox 2. Sýček je malá sova, která se hrabošem živí. “Největší nebezpečí hrozí sýčkům v jádrové oblasti na pomezí středních a severních Čech, kterým se letos velmi dařilo právě díky nadměrnému množství hrabošů. Vyvedli rekordních 95 mláďat,“ vysvětlil Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické (ČSO).

Těchto malých sov přitom v České republice žije už posledních 100 až 130 párů. Paradoxem je, že ministerstvo životního prostředí k 20. srpnu 2020 spustilo záchranný program. Teď, o dva týdny později, ministerstvo zemědělství povolilo používat Stutox II, který sýčky ohrozí. “Resorty spolu o situaci nejednaly a není vůbec nastavený způsob, jak sýčky ochránit. Rozhodnutí ÚKZÚZ je pouze výsměchem schválenému záchrannému programu. Pokud sýčky otrávíme, je zbytečné pro ně vyvěšovat budky a dělat další opatření. Stát se není schopen domluvit sám se sebou,“ uzavřel Vermouzek.

Faktem je, že hraboši jsou v tomto období přemnožení. Na mnoha místech v Česku už způsobují zemědělcům nemalé škody.

“Přípravek Stutox 2, potažmo jeho účinná látka (fosfid zinku), mají platné povolení pro použití coby rodenticidy. Pokud by se nepoužívaly, nebyla by za ně v současné situaci žádná bezpečnější náhrada. Fosfid hliníku a vápníku, které jsou povoleny na likvidaci hlodavců, nejsou za současné situaci použitelné. Jiné varianty, jako třeba látky typu antikoagulantů (omezují srážlivost krve), pro dané použití povoleny nejsou. Důvodem je především to, že jejich použití by s sebou neslo mnohem větší rizika, než mají přípravky s fosfidem zinku,“ vysvětlila mluvčí Lucie Pytlíková z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).