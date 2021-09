Syn byl bílý a nedýchal. Nikol Štíbrová popsala okamžiky hrůzy

Jak málo stačí k obrovské tragédii, málem v pátek zjistila Nikol Leitgeb. Poté, co její manžel Petr uložil syna do postýlky, tak uběhly jen tři minuty a malý Tobias byl celý bílý a nedýchal.

"Po třech minutách, co ho Péťa dal do postýlky, odešel a zapnul monitor, po třech minutách se monitor rozhoukal. A malý už byl bílý a nedýchal," svěřila se Nikol na instagramu.

Nikol po porodu:

Herečka proto už v pátek fanouškům z nemocnice poradila dvě věci. "Pokud můžu jednu nevyžádanou radu, pořiďte si ty monitory dechu a online nebo offline kurzy první pomoci," vyzvala Nikol. Spolu s manželem totiž před porodem syna, kterému přezdívají Mauglí, podobný kurz absolvovala a zřejmě i díky tomu tatínek věděl, co má dělat. Právě on totiž zachoval klid a synka rozdýchal.

Nikol se za sdílení děsivé zkušenosti ale dočkala i kritiky. Spousta lidí v komentářích na sociálních sítích psala, že jde o soukromou věc a herečka by ji neměla zveřejňovat. S tím ale Nikol nesouhlasí.

"Strašně moc lidí mi píše, že mají podobnou zkušenost. Což mě přesvědčuje o tom, že sdílet to na instagramu je správně. Evidentně je to věc, která se děje celkem často. A často vám monitor dechu zachrání dítě," řekla.

"A děje se to i zdravým dětem. Tobiasovi nic není. Aspoň teda lékaři na nic nepřišli. Pravděpodobně, protože si neumí odkašlat, mu zaskočila nudle nebo mléko. Je to rychlý, takže bacha na to," dodala a na závěr vyslovila prosbu, aby už nic podobného zažít nemusela.