Syn nechodil do školy, soud poslal otce na deset měsíců za mříže

Kvůli absenci dítěte ve škole se rodiče mohou dostat do vězení. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili rodiče z Prostějova. Otce ve čtvrtek poslal soud za mříže.

Půjde do vězení za to, že jeho syn měl neomluvené hodiny. Podobných případů v Česku mnoho není. Syn Ladislava Červeňáka dosáhl v páté třídě základní školy rekordu, měl 340 zameškaných hodin, z toho 145 neomluvených. Podle soudu se rodiče vůbec nezajímali o to, kde jejich dítě tráví čas během školní výuky.



Za ohrožování výchovy dítěte už byli jednou odsouzeni, ale docházku syna přesto nekontrolovali. Matka dostala trest 200 hodin veřejně prospěšných prací. Otec si podal odvolání, ale krajský soud v Brně mu dnes potvrdil deset měsíců ve věznici s ostrahou. "Je to nespravedlivé," prohlásil odsouzený muž.



"Rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s naším stanoviskem," řekl státní zástupce Milan Vagai. Za opakované ohrožování výchovy dítěte hrozí podle našich zákonů až pětileté vězení.