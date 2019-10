Nová křestní jména dobývají Česko. Jak je nacpat do kalendáře?

"Není žádný úřad, který by rozhodoval o tom, že se netradiční jméno dostane do kalendáře a bude tak mít svátek. Tohle je otázka nabídky a poptávky. Pokud by například dali prodejci do kalendářů jen netradiční jména, nikdo by je nekupoval," popsal mluvčí Českého statistického úřadu Tomáš Chrámecký.

"Původní kalendář už není vůbec aktuální, je úplně jiný. Pokud je o nějaké jméno zájem, třeba se dává často, je možné, že ho prodejci do kalendáře zařadí. V některé dny tak má svátek více lidí," vysvětlil Chrámecký.

Netradiční jména se těší v Česku v oblibě. Každý rok ČSÚ vydá seznam, na kterém se objevují nová a nová jména ten rok narozených dětí – letos rodiče své potomky pojmenovali například jménem Lorelaj, Mišel, Atrey a Heliodor. Jeden takový Heliodor se narodil před pár týdny pražskému páru. Jeho otec jméno pro syna vybral už dávno.

"Když jsem byl malý kluk, topil jsem se v historických knížkách. Narazil jsem na generála Heliodora Píku. Moc se mi to jméno líbilo a myslím si, že se na Píku hodně zapomnělo. Přitom to byl takový frajer," popsal Heliodorův otec TN.cz s tím, že chlapce pojmenoval právě po významném představiteli zahraničního československého protinacistického odboje.

Heliodor v minulosti v kalendáři údajně byl, dnes už ho tam ale nenajdete. "Nám to vůbec nevadí, vybereme jeden a uděláme mu pěkný den i tak," dodal. Neobvyklé jméno zvolili i rodiče malého Marvina. "Nevím, proč jsme to vybrali, nějak jsme to zkusili, a když jsem říkala jméno na bříško, prostě to sedlo," popsala matka malého Marvina.

Problém se svátkem rodina Marvina vyřešila jednoduše. "Nevadí, že není napsaný v českém kalendáři, jedeme podle zahraničního kalendáře, takže synův svátek slavíme 11. května," dodala.

Marvin má starší sestru Lilien, která se narodila v roce 2010. Před devíti lety se jednalo o neobvyklé jméno, které nosilo pouze 23 žen. Od té doby se ale situace změnila a jméno Lilien začíná být také oblíbené. V Česku jich nyní žije 548. Letos se na seznam netradičních jmen dostala například Lily Hope. Právě Lily je zkratka pro dívenky, které nesou jméno Lilien.