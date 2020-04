Syn si stěžoval na péči o svého otce, ten v nemocnici nakonec zemřel

Se zlomenou pánví se do pražské nemocnice dostal 75letý senior. Tam se zřejmě nakazil koronavirem. Jeho syn před dvěma týdny kontaktoval redakci TN.cz a stěžoval si na péči v nemocnici. V pondělí se ale ozval znovu s tím, že jeho tatínek zemřel.

Pan Jaroslav (75) se do Thomayerovy nemocnice v Praze původně dostal se zlomenou pánví. Než se stihl vyléčit, do Česka dorazila pandemie koronaviru. Pan Jaroslav, který se zřejmě v nemocnici nakazil koronavirem, se už domů bohužel nedostal. “Tatínek v nemocnici dnes ráno zemřel. Oznámili nám, že to jeho srdce nevydrželo,“ svěřil se jeho syn Jan v pondělí.

Pan Jan si již dříve stěžoval na postup nemocnice. Otci se nemohl skoro vůbec dovolat, protože měl neustále vybitý telefon. K pacientům podle jeho slov sestry chodí pouze výjimečně a celé oddělení je izolované. Kromě jídla a léků se prý pacientům péče nedostává, přestala docházet i rehabilitační sestra a pacientům se údajně dělají proleženiny, protože není, kdo by jim pomohl se přetočit do jiné polohy.

"Tatínek brečí do telefonu a prosí, ať si ho vezmu domů, že tam tímhle způsobem nechce umřít, chce jít domů," svěřil se pan Jan. Nemocnice podle jeho slov začala komunikovat až po zásahu Petra Čecha, náměstka pro léčebnou péči.



"Situaci jsme komentovali už několikrát, nevím, jestli rodinní příslušníci mají pocit, že někde něco vázne, nebo někdo něco dostane později, než tomu bylo před koronavirem. Jsme v nouzovém stavu, všechna péče je mnohem těžší, komplikuje veškerou práci. Sestry mají na sobě několik vrstev ochranných pomůcek, které jsou neprodyšné, špatně se v nich dýchá, jsou nepohodlné. Neustále dokola musíme vysvětlovat už stokrát řečenou pravdu," oponoval v rozhovoru pro TN.cz mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek. Více informací najdete v tomto článku na TN.cz.

Poslechněte si původní rozhovor s panem Janem: