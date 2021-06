Syn zemřelé přestal jednat s úřady, přišel tak o milionové dědictví!

Dům se stavební parcelou, peníze na několika účtech a cenné papíry. To zůstalo po zemřelé ženě z Jindřichohradecka. Po odečtení dluhu ve výši 46 tisíc korun tak mělo dědictví cenu asi 1,16 milionu korun.



"Jediný syn této ženy se u soudní komisařky nejprve přihlásil, poté však přestal komunikovat, a i přes veškerou snahu notářky se jej nepodařilo vypátrat. Byl proto v šestiměsíční lhůtě vyzván, aby se přihlásil u příslušného okresního soudu nebo u notářky, což však neučinil," uvedl ÚZSVM.



Z pohledu zákona tak jde o dědice neznámého pobytu, kterému sice dědické právo nezaniklo, ale při projednávání k němu již nebylo přihlíženo a majetek připadl státu jako odúmrť.



Dědic má ale stále ještě šanci se k majetku dostat. "Je lhůta tři roky na to, aby se ozval takzvaný oprávněný dědic. Kdyby se do těch tří let od úmrtí ozval, taky by byla šance, že by se znovu otevřelo pozůstalostní řízení. Po třech letech se to ale uzavře a už žádný nárok nemá," vysvětlil advokát Pavel Kolesár.