Systém k očkování nefunguje, vadí opozici. Blatný je ale spokojený

"Dopadlo to jako vždycky. Vláda není schopná připravit nic pořádně," myslí si předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Je to selhání vlády,“ přidává se šéf lidovců Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Je to opravdu do nebe volající,“ míní také předseda STAN Vít Rakušan.



Kromě přetížení má rezervační systém podle opozičních poslanců řadu dalších much. "Proč systém neumí automaticky lidem napsat, až ta kapacita bude?" ptá se Jurečka.



Podle Pirátů není systém dostatečně zabezpečený. "V důsledku chyby v nastavení bylo možné rodná čísla bez autorizace přečíst. To chápu jako trestuhodné selhání pana premiéra,“ tvrdí pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.



Premiér Andrej Babiš (ANO) ale nad lavinou kritiky jen kroutí hlavou. "Systém funguje dobře a v tuto chvíli je zaregistrováno 85 tisíc seniorů. Opozice kritizuje proto, že umí všechno nejlíp,“ nechal se slyšet předseda vlády.



Aby tedy opozice pouze nekritizovala, zeptali jsme se poslanců, co by udělali jinak a lépe. "Ten systém se měl připravovat už na podzim minulého roku,“ řekla Pekarová Adamová. "Měl být jednodušší, přívětivější a generovat kódy lépe,“ doplnil Rakušan. Šéfové opozičních stran plánují téma očkování otevřít hned na úvod úterního jednání Sněmovny.



Ve vysílání TV Nova byl místopředseda ODS Martin Baxa, kterého se moderátoři mimo jiné zeptali, co by sám vzhledem k očkování udělal jinak. "Sám jsem si vyzkoušel, jak ten systém nefungoval. Chtěl jsem zaregistrovat tatínka a do 9:30 jsem se registrace nedočkal,“ popsal Baxa.



Ani podle odborníků není rezervační systém doladěný, například kritizují jeho nedostatečné zabezpečení. Vláda také podle všeho neinformovala operátory, aby umožnili odeslání velkého objemu SMS zpráv. A to způsobovalo problémy při odesílání PIN kódů. A podle IT expertů také systém nebyl dostatečně připraven na tak velkou zátěž.



"Výpadek webu byl způsobený obrovskou počáteční zátěží a zájmem uživatelů. Ne každý systém je na to připravený,“ řekl IT expert Miloslav Lujka.



Mobilní operátory prý nikdo o navýšení kapacit nežádal. "Pokud by tady tahle informace proběhla, tak by problém nenastal,“ zlobí se ředitel Asociace mobilních sítí Jiří Grund.



Názory dalších odborníků si můžete poslechnout v této reportáži:



Na výtky vůči systému pro registraci k očkování reagoval také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Nemyslím, že by se něco nepovedlo. To, že byla určitá zdržení, je sice škoda, ale v případě něčeho nového to nehodnotím jako selhání,“ řekl Blatný.



Zároveň podotkl, že si druhou dávku vakcíny nechá aplikovat až později, aby byly vakcíny dostupné pro seniory.



Na celý rozhovor se podívejte zde: