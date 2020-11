Systém PES má trhliny, míní opozice. Nelíbí se jí ani prodloužení nouzového stavu

Vládní systém PES, podle kterého se měla rozvolňovat, nebo naopak zpřísňovat opatření, má podle kritiků trhliny. A to i proto, že k přechodu do třetího stupně dojde ve čtvrtek, i když podle tabulky by se tak mělo stát už v pondělí. V některých krajích přitom rizikové skóre sestoupení do nižšího stupně pohotovosti neodpovídá.

Praha má rizikové skóre 42. Zlínský kraj 67 a třeba Vysočina 62. Ale i tak všechny kraje od čtvrtka zoranžoví, psovi tak trochu navzdory. Jenže to se nelíbí opozici. Například ODS vadí hlavně nelogičnost omezení i jejich nespravedlnost.



"Zdá se, že vláda psa trochu týrá, protože nejprve řekla, že se tedy budeme řídit podle něj, teď to ale vlastně už úplně tak nevypadá,“ tvrdí místopředseda ODS Martin Kupka.



"Pokud si vezmete, že některý kraj, třeba Praha, splňuje podmínky pro psa jedna a jiný kraj je na hranici mezi čtyřkou a pětkou, tak není asi smysluplné, aby všude platila trojka,“ míní poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).



Vyhodnocovat situaci podle jednotlivých krajů systém umožňuje až ve dvou nejnižších stupních. "Stále platí to, že stupeň tři, čtyři a pět je celoplošný. Globálně se to celé bude řídit systémem PES, a to i v případě, že by se nedej bože ta situace zhoršila,“ osvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



Opozici vadí i to, že systém PES je stále i přes sliby vlády navázaný na nouzový stav. Ten bude chtít vláda tentokrát prodloužit do konce kalendářního roku. "V tuto chvíli hnutí SPD nevidí žádné důvody pro to, abychom prodlužovali nouzový stav,“ stojí si za svým předseda hnutí SPD Tomio Okamura.



Bez nouzového stavu bude vláda závislá pouze na lokálním vyhlašování opatření.