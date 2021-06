Systém testů na covid-19 se změnil. Takhle teď funguje. PŘEHLED

Až do konce května platilo, že zdravotní pojišťovny Čechům hradily antigenní test každé tři dny, nebyl tak problém nechat se otestovat v pondělí například kvůli práci a o pár dní později před rodinným setkáním.

To už nyní možné není - podle informací zveřejněných ministerstvem zdravotnictví je nově hrazený jen jeden antigenní test za týden (7 dní), maximálně pak čtyři do měsíce. Pokud jde o přesnější PCR testy, tak ty jsou hrazené ze zdravotního pojištění dvakrát do měsíce. Resort neuvádí, jestli i u nich je třeba dodržet minimální časový rozestup a jaký.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí po zasedání vlády řekl, že počet provedených testů "bude kontrolován v rámci systému, kam se zadávají jejich výsledky." Nemělo by se tak stát, že by někdo svůj měsíční limit "přešvihnul."

PCR testování zdarma se ale hned první den zavedení nevyhnuly problémy. A to kvůli jejich hrazení. "Hrazené preventivní PCR testy musí být pro občany dostupné. Domluvil jsem se s pojišťovnami, že ještě dnes zvýší úhradu odběrovým místům na 614 Kč. Pojišťovny v průběhu června nadefinují pravidla pro poolování (slučování) vzorků a vytvoří dostatečné kapacity pro hrazené testování po celé ČR," napsal Vojtěch v úterý odpoledne na twitteru. O den dříve přitom mluvil o úhradě celkem 350 korun za jeden preventivní PCR test.

Instrukce nejen k testování vyvěšené na webu ministerstva:

"U antigenních testů se počítají odběry provedené poskytovatelem zdravotních služeb – nezáleží na tom, zda testování proběhne na odběrovém místě či v zaměstnání. Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba nebo člověk, který prodělal onemocnění covid-19 a je v ochranné lhůtě 180 dnů po prvním pozitivním testu," píše ministerstvo zdravotnictví v sekci věnované testování.

Redakce TN.cz zaslala na ministerstvo zdravotnictví ke změnám v systému testování další doplňující dotazy - například aby zjistila, zda bude možné "vyměnit" jeden hrazený PCR test za dva antigenní nebo jestli se v dohledné době chystají nějaké další zásadní novinky v systému testování zdarma.

"Nárok podle mimořádného opatření je jeden antigenní test za 7 dní, a zároveň dva PCR testy v kalendářním měsíci. Jiné kombinace nejsou přípustné. Systém je nyní nastaven na červen, případné změny budou provedeny po jeho vyhodnocení pro letní období," reagovala na dotazy stručně mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

O dalším vývoji epidemie nebo o testování školáků po prázdninách mluvil ministr Vojtěch v úterní Snídani s Novou: