Poslala dceru do přírody, nyní lituje! Tábor hrůzy, popsala zděšená matka

Prázdniny jsou v plném proudu a řada dětí tráví volné dny na táborech. Nepříjemně překvapená však byla maminka, která poslala svou ratolest na tábor ve Varvažově na Písecku. Podmínky tam byly prý naprosto katastrofální, její dceři navíc údajně nikdo nepomohl při alergickém záchvatu. Není to poprvé, co tento tábor čelí kritice.

Nepříjemně překvapená byla paní Gabriela M., která svou dceru poslala na 2. turnus tábora ve Varvažově. Tamní podmínky ji však rozhořčily natolik, že kromě hygieny se o svou zkušenost podělila také s redakcí TN.cz.



"Tento tábor je naprosto táborem hrůzy,“ začala paní Gabriela. Po příjezdu na tábor měl na její dceru čekat neuklizený pokoj a špinavé a potrhané matrace na spaní.



To však nebylo to nejhorší. "Dcera při obědě dostala alergický záchvat kašle, který odezněl asi tak za půl hodiny. Nikdo z vedoucích jí nepomohl. Musela sama vyhledat zdravotní péči s tím, že má neutišitelný alergický kašel. Tam jí podali léky, které nemá předepsané lékařem. Navíc nebyly zapsané ve zdravotním papíru. Kdyby mi to dcera neřekla, tak o tom ani nevím,“ popsala situaci Gabriela.



Její dcera totiž trpí alergií na plísně, což má také potvrzené alergologem. "Zapsala jsem to do zdravotních papírů s tím, že o dceru bude dobře postaráno, kdyby se něco dělo. Postaráno nebylo. Sprchový kout tam byl plný plísní, dcera se koupala v ponožkách, aby něco nechytla,“ doplnila Gabriela.



V pořádku podle maminky nebylo ani stravování, kdy její dcera měla najít ve svém jídle chlupy od psa, nebo mytí špinavého nádobí bez saponátu pouze v teplé vodě. Neumyté měly být i toalety, které nepříjemně zapáchaly. Na pokojích navíc tekla rezavá voda.



"Dceru prý asi čtyři dny na táboře bolelo břicho. Děti se byly podívat i v jedné z dalších budov a tam je to prý ještě horší. Po příjezdu domů se jí navíc kašel nelepší, budeme muset vyhledat odbornou pomoc a doufat, že se jí nerozjela další alergie,“ postěžovala si maminka.



Případem se už zabývají také hygienici. Redakci TN.cz to potvrdila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje.



Podle Agentury 7, která tábor ve Varvažově pořádá, je vše v naprostém pořádku a neeviduje žádné zásadní problémy. "Je to první stížnost. S hygienou jsme v kontaktu a pravidelně k nám jezdí na kontroly. Kdyby bylo nějaké zásadní pochybení, tak se to řeší,“ řekla TN.cz provozní tábora ve Varvažově Jitka Klosová.



Zároveň doplnila, že o dívku bylo postaráno. "Slečna měla alergickou reakci dostat sedmý den tábora, což časově neodpovídá. Pravidelně si chodila pro léky a byla pod kontrolou zdravotnice, za kterou chodila denně. Údajně měla mít bolesti břicha, které nemáme evidované ve zdravotním deníku. Takže to nikomu nesdělila,“ uzavřela Klosová.



Není to však první stížnost, které tábor ve Varvažově čelí. Před několika lety se pro svou dceru na tábor rozjela maminka ve chvíli, kdy se doslechla, že dívenku zavírají vedoucí za trest na pokoji. Případem se dokonce zabývali také policisté, ti ale žádný přestupek neodhalili.



Po příjezdu se maminka navíc nestačila divit. Postele nebyly povlečené, na chodbách bylo psí lejno a děti se tam potulovaly bez dozoru. V katastrofálním stavu měly být také toalety a umyvárny. Více informací naleznete v tomto článku na TN.cz.



