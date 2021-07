Zubři z táborské zoo jsou stále na útěku. Nepřibližujte se k nim, žádá zahrada

Ošetřovatelé už našli místo, kde se pohybují dva zubři, kteří v sobotu utekli ze zoologické zahrady v Táboře. Zbylých pět zvířat na útěku se už podařilo chytit a vrátit do zoo. Aby se poslední dva útěkáři před plánovaným odchytem nevyplašili, zoo prosí, aby lidé nechodili do lesa v blízkosti zahrady.

Ošetřovatelé pohyb zvířat denně sledují. Díky strážníkům městské policie a lidem, kteří zubry od začátku jejich útěku sledovali pomocí dronů, teď přesně určili místo jejich pohybu.

"Dva zubry, kteří se pohybují mimo, jsme našli a přesně lokalizovali, pohybují se v těsné blízkosti zoologické zahrady," uvedl ředitel táborské zoo Evžen Korec. Ze zoologické zahrady v Táboře uteklo sedm zubrů už v sobotu. Pět se jich podařilo brzy zahnat zpět.

"Na sousedním pozemku spadl plot, nám přímo na zubří ohradu, následkem toho pádu nám tu ohradu poškodil a zubři mohli v podstatě utéct," popsala vedoucí chovatelka Ivana Nováková.

Vedení zoo teď prosí lidi, aby se v lesích v blízkosti zahrady zbytečně nepohybovali, aby je nevyplašili. "Prosíme všechny potencionální návštěvníky lesů, aby nevstupovali do lesů kolem zoologické zahrady. Ne protože by byli zubři extrémně nebezpeční, ale protože by nám zhatili práci," doplnil Korec.

Podle ošetřovatelů by zvířata neměla už nikam dál pokračovat. Nemají údajně tendenci utéct a budou se prý vracet ke stádu, kde jsou zvyklí.