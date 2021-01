Tady máš dárek a makej! Takhle děti nemotivujte, radí Marian Jelínek

Jak namotivovat děti k pohybu, když jsou uzavřená vnitřní sportoviště a volnočasové kroužky nejedou? To je otázka, na kterou hledá poslední rok odpověď stále více rodičů. Mentální kouč Marian Jelínek v rozhovoru pro TN.cz mluví o tom, kdy je vhodné děti motivovat, a kdy už to nemá cenu.

Mentor Marian Jelínek se věnoval motivaci už v dobách, kdy Jaromír Jágr prožíval nejslavnější roky v Pittsburgu. Teď mezi jeho úspěšné svěřence patří například bývalá světová jednička Karolína Plíšková. Velkou pozornost ale věnuje Jelínek i dětskému a mládežnickému sportu.

Snáze se zabaví děti, které se před vyhlášením nouzového stavu věnovaly individuálnímu sportu, zatímco týmoví hráči byli zvyklí spolupracovat se svými parťáky. V obou případech dětem ale chybí prvek soupeření.

"Jeden z důležitých prvků je vnášet do aktivity soutěživost. Člověk by se měl porovnávat s ostatními, například pomocí digitálních nosičů, kde se dá změřit, kolik udělali dřepů za kolik vteřin," říká Marian Jelínek.

Tím, že kvůli pandemii odpadly vrcholné sportovní události, děti zároveň postrádají vzory. Proto by jim měly podle Jelínka více než kdy jindy jít příkladem rodiče, kteří s nimi tráví nejvíce času.

"Je to o rodičích a o podmínkách, které dětem vytvoří. Jednou z těch základních podmínek je, že to musím dělat taky. Teprve když si to dítě vyzkouší, může vzniknout emoční vazba," domnívá se vyhledávaný mentor.

A když už si dítě vytvoří emoční vazbu, máte částečně vyhráno. Lehké to ale nemají ani rodiče dítěte, které je naopak přemotivované a má v hlavě jen výsledky.

"Já jim říkám s prominutím cíloví feťáci, protože si jdou za svým za každou cenu. Jsou to děti, které jsou příliš vedené k výsledku. Pokud se nezmění přístup rodiče nebo trenéra, tak za půl roku zase přijde zápas a zase se bude hrát na výsledky," je přesvědčený Jelínek.

Když už se rozhodne rodič motivovat dítě dárkem, měla by to být věc, kterou využije k pohybové aktivitě, například krokoměr. Úplně jiný případ pak nastává, když chce motivovat dítě, které sport baví.

"Dejme tomu, že máte klučíka, který miluje hokej. Těší se, že si vezme brusle a hokejku a půjde si hrát ven. Takové dítě klidně motivujte k co nejlepším výkonům. Ale když motivujeme dítě, které to nebaví a nabízíte mu odměnu, když začne chodit na tréninky, tak to je špatně. Tím si dítě vytváří emoční vazbu na odměnu, ne k té činnosti," dodává Jelínek.