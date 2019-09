Tady náckové vraždili Čechy! Teď louku u Lidic někdo poničil autem

Nerespektování etických a morálních zásad. Tak označilo vedení památníku v Lidicích rozježděný trávník v místech, kde se nacházely původní Lidice. Ty byly v roce 1942 vyhlazeny jednotkami SS.



"Vandalismus na této úrovni je nepřípustný. Proto bychom rádi apelovali na větší slušnost mezi námi, na větší úctu nejen k našim historickým reáliím," sdělil Památník Lidice na svém facebookovém účtu. Poježděný trávník se nachází v jižní části památníku poblíž lidického hřbitova.

Na sociálních sítích se objevily komentáře odsuzující takové jednání. "To je kruté! Musel to být někdo bez srdce a rozumu, a pokud to udělal úmyslně s vědomím, že jde o pietní místo, tak je to hyena! Já osobně v těchto místech ani "nedutám" z úcty k obětem a při představě, co museli zažít," napsala jedna z diskutérek.



V reakci na atentát na Heydricha rozhodli okupanti Československa o vyhlazení Lidic. Lidické muže a některé ženy esesáci popravili, zbytek žen skončil v koncentračních táborech. Domy nechali srovnat se zemí.

Několik děti bylo vybraných na převýchovu, většinu ale nacisté převezli do vyhlazovacího tábora, kde je zavraždili. Z 503 obyvatel vesnice jich 340 zemřelo. Do nově postavených Lidic se vrátilo 143 žen a 17 dětí.