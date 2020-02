Tady se staví nejvíc bytů. Podívejte se, jak je na tom váš kraj! PŘEHLED

Poptávka po bytech je v Česku vysoká, někde dokonce výrazně převyšuje jejich nabídku. Typickým příkladem je Praha, kde se v minulém roce postavilo necelých pět a půl tisíce bytů. Podle Českého statistického úřadu je to druhý nejvyšší počet v republice, pro potřeby hlavního města je to však málo.

"Praha dlouhá léta bytové výstavbě v Česku dominovala, každý rok se zde postavily dvě třetiny nového bytového fondu. Desetiletí neaktualizovaný územní plán a zablokovaný proces povolování nových staveb však způsobil, že se lidé hromadně stěhují za hranice hlavního města," uvedl generální ředitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec.

"Na pražském trhu je totiž velký nedostatek dostupných bytů, zájemci o vlastní bydlení se proto musí poohlížet po středočeských obcích v dojezdové vzdálenosti od Prahy," dodává Korec.

Právě Středočeský kraj v minulém roce dominoval bytové výstavbě v Česku. Od začátku roku až do konce listopadu se tam dokončilo přes šest tisíc bytů. Na celkový přehled se můžete podívat v následující tabulce.

Za Středočeským krajem a Prahou se umístil Jihomoravský kraj, kde se postavilo přes čtyři tisíce nových bytů. V Moravskoslezském a Plzeňském kraji jich vzniklo přes dva tisíce. Nejhůř na tom byl v minulém roce Karlovarský kraj s více než 500 byty a Liberecký kraj s necelými 800 byty.

Podle Korce by se Praha měla co nejdřív zaměřit na výstavbu. "Lidé se sice stěhují do Středočeského kraje, ale v hlavním městě stále pracují. Tato migrace tak není možná donekonečna, protože bude představovat stále větší zátěž na dopravní infrastrukturu. Praha tak bude muset opět výrazně přidat a rozjet nyní zablokované povolování staveb," vysvětluje.

"Nutností je také co nejrychleji připravit nové stavební plochy pro tisíce bytů. Nejde jen o prestižní post na čele žebříčku bytové výstavby, ale nutnost pro přirozený růst hlavního města. Bez nové bytové výstavby a dostatečné pravidelné obnovy bytového fondu se z Prahy stane zamrzlý skanzen zajímavý jen pro zahraniční turisty," dodal.