Tajemný dárce hází na ulici bankovky už několik let! Policii stále uniká

Od roku 2014 se policie v britském hrabství Durham snaží rozluštit záhadu poházených bankovek na ulici. Neznámý člověk totiž za posledních pět let rozdal dvanáct balíčků, ve kterých bylo pokaždé dva tisíce liber. Policie už vyslechla místní obyvatele, banky a provedla otisky prstů. Zatím po pachateli stále pátrají.

Až dva tisíce liber (přes 60 tisíc korun) ve dvacetilibrovkách leželo v pondělí na ulici ve vesnici Blackhall Colliery v britském hrabství Durham. A nejedná se o první balíček, který místní obyvatelé našli. Někdo se totiž touto záhadou baví už od roku 2014.

Celkem policie zabavila dvanáct balíčků pokaždé na jiném místě. "Tyto svazky byly vždy ponechány na očích, například na chodnících, a objevili je náhodní lidé na veřejnosti, kteří je odevzdali," řekl deníku Mirror detektiv John Forster.

Policie během několika let vyslechla místní organizace, banky, pošty i obyvatele vesnice. Provedla také několik otisků prstů. Zatím se jí však nepodařilo zjistit, kdo peníze pohazuje na ulici. "Mohla by to být práce dobrého samaritána, ale rádi bychom poděkovali občanům, kteří ukázali neuvěřitelného ducha komunity a peníze předali," dodal detektiv.

Kriminalisté také požádali veřejnost o jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení záhadného dárce. A pokud majitel peníze nebude chtít zpět, může na ně uplatnit nárok ten, kdo je našel.