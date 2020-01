Tajemný vražedný virus už není jen v Číně. Připravte se, varuje WHO

Záhadným virem se zatím nakazily čtyři desítky lidí v Číně, jeden pacient zemřel na následky zápalu plic, který tento virus způsobuje. Virus se minulý týden podařilo zachytit u prvního člověka mimo Čínu, a to v Thajsku. Postiženou pacientkou byla postarší čínská turistka, její stav je nyní stabilní.

Thajsko zahájilo již počátkem ledna na svých mezinárodních letištích zdravotní screening cestujících z čínského města Wu-chan, kde se virus poprvé počátkem prosince objevil. V rámci těchto kontrol bylo termoskenem zajištěno na letišti Suvarnabhumi osm osob s horečkou, u zmíněné cestovatelky bylo potvrzeno onemocnění novým virem. Vyšetřen bylo následně letištní i zdravotní personál, který o čínskou turistku pečoval, a lidé, se kterými přišla během své cesty do bližšího kontaktu, u nikoho z nich nebyla přítomnost viru prokázána.

Podobné letištní kontroly zavedl již také Singapur nebo Hongkong, cestujícím z problematické oblasti pro jistotu měří teplotu. Značné problémy ale mohou nastat v souvislosti s blížícím se čínským novým rokem, kvůli oslavám a rodinným návštěvám v té době dochází k masivnímu nárůstu cestujících Číňanů, kteří míří do celého světa. Letos čínský nový rok začne 25. ledna našeho kalendáře.

Pro lékaře je nové onemocnění zatím stále velkou neznámou. Vědí, že jde o vir typu koronavirus, vyloučili, že by šlo o mutaci ptačí chřipky, středovýchodní respirační syndrom (MERS) nebo těžký akutní respirační syndrom (SARS), který v letech 2002 – 2003 zabil 774 lidí. Podle nejnovějších laboratorních výzkumů je ale shoda mezi SARS-CoV a nynějšími izoláty nového koronaviru až 80 %.

Chinese authorities have made a preliminary determination of the cause of #pneumonia in Wuhan as a novel (new) #coronavirus. @WHO continues to monitor the situation closely and is ready to support #China to investigate and respond to this outbreak. https://t.co/0zR6iZWrcm (1/7)