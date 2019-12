Tajemný zloděj kradl z balkónů cukroví. Po jeho dopadení nastal šok

Mládě "létající veverky" k balkónům zřejmě přilákalo vánoční pečení a odložené cukroví. Maličkého zloděje si všimla jedna z okradených místních, která si na balkon odložila vánoční cukrovinky.

Roztomilého vačnatce úspěšně odlovila odchytová služba městské policie a převezla ho do útulku v Dolních Měcholupech. Od pražských policistů si mrňousek vysloužil titul "Balkónový fantom".

Chlupatý zlodějíček si na sociálních sítích okamžitě získal příznivce. "Je to poprvé, já bych to viděl na podmínku," zastává se vakoveverky Josef T. "Doufám, že to nedostane natvrdo, je to začátečník," dovolává se mírného trestu pro jinak bezúhonného tvorečka Romana S.