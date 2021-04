Tajemství Faltýnkova diáře: Syn mu sebral peníze, vlastnictví firmy odmítá

Poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO) ve středu vysvětloval ručně psané poznámky, ke kterým se dostal portál Seznam zprávy. Měl je v černém diáři, který mu dle jeho názoru zřejmě někdo ukradl. Vše by se prý mělo vyšetřit, on ale trestní oznámení podávat nebude.



Pro úvod svého monologu Faltýnek zvolil drobné zamyšlení nad problematikou poslaneckých schůzek. "S kým se my vlastně můžeme potkat jako poslanci? A k tomu setkání potřebujeme souhlas koho? Pana premiéra, nebo předsedy hnutí, nebo ministra vnitra, nebo předsedy Sněmovny? Já nevím," pronesl. Poznámky jsou dle Faltýnka několik let staré, pochází zřejmě z let 2015 až 2017.



Dále vysvětloval kauzu Rencar. "Takže jestli někdo říká, že Faltýnek jako lobboval za něco, tak to je samozřejmě nesmysl, protože to ať řekne dopravní podnik. Dneska kolegové Piráti tam mají svého primátora. A já si myslím, že je dobře, že došlo k tomu vypovězení smlouvy, přesoutěžení těch smluv, a ten efekt je 100 milionů ročně, což je – kdyby ta smlouva platila do roku 2035, jak měla původně platit, tak je to 1,5 miliardy korun. Což je poměrně hodně," vyložil.



Zmínil se také o výstavbě Národního sportovního centra v Prostějově, které stojí nedaleko jeho domu, zmínil se také o zbourání a postavení tělocvičny pro prostějovské děti.



V poznámkách se také objevil popisek: SRO - vlastní AKCIE 33 procent. Kmenové listy (akcie na doručitele). Skutečný vlastník - Já. U poznámky bylo také uvedené jméno Tomáše Uvízla. "Nikdy jsem nepodnikal, žádnou společnost jsem nikdy nevlastnil, přiznaně ani skrytě, a ani jsem to neplánoval," prohlásil.

Anketa Věříte vysvětlení Jaroslava Faltýnka? Ano 7 6 hlasů Ne 93 75 hlasů Hlasovalo 81 lidí.

Tomáš Uvízl podle Faltýnka byl tehdy manažerem společnosti Agel a řešili koupi společnosti Medihope z Prostějova. "Víte, kdo je vlastníkem společnosti Medihope? Tomáš Chalánek. Víte, kdo je Tomáš Chalánek? Je to manžel senátorky Jitky Chalánkové. Tak ať se zeptají Jitky Chalánkové nebo Tomáše, jestli Faltýnek někdy plánoval nákup x procent jejich společnosti," řekl Faltýnek.



Jitka Chalánková je senátorka bez politické příslušnosti, dříve ale patřila k TOP 09 a lidovcům. Od roku 2018 zastupuje obvod Prostějov.



Faltýnek také měl mít uložených milion korun v trezoru. O ty jej prý měl připravit jeho syn. Faltýnek zmínku o trezoru a milionu korun označil za nesmysl, ale přiznal, že syn mu peníze sebral.



"Je to deset let stará historie. Můj syn bohužel v tom jel, můj mladší syn, a víte, když se shání prostředky na drogy, tak je to jedno, kde se to vezme. Byl ve vazbě tři měsíce a já jsem šťastný, že se mi podařilo ho z toho dostat. Deset let je v pohodě, má 35 roků, mám dva vnuky, funguje to a já jsem hrdý a šťastný, že se mi podařilo ho z toho dostat," popsal.



Na Faltýnkova slova reagoval poslanec Lukáš Černohorský (Piráti). "Piráti mají veřejný registr kontaktů, v rámci kterého si můžete dohledat zhruba, s kým a kdy jsme jakým způsobem jednali. Je to výborné i jako poznámkový blok. Občas si to taky zpětně dohledávám, o čem jsem s kým kdy jednal, a určitě se to hodí do budoucna. Případně ještě máme i otevřené kalendáře, takže tam nemusí pan Kroupa nikde vlastně shánět pokoutně, ale může si to vytáhnout z našich veřejných kalendářů," poradil.