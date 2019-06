Tajemství "psích očí" odhaleno! Za smutný výraz u psů může člověk

Málokdo dokáže psím očím odolat, jakmile se na nás mazlíček smutně podívá, jsme schopni pro něj udělat téměř vše. Nová studie, kterou vedla Juliane Kaminskiová, poukazuje na to, že si psi vyvinuli mimiku právě kvůli komunikaci s člověkem.

Svaly, které umožňují psům svraštit obočí, se vyvinuly během dlouhé domestikace, u vlků tolik rozvinuté nejsou. Ukázalo se také, že psi tuto formu komunikace používají v přítomnosti lidí mnohem častěji, mezi sebou jen výjimečně.

Podle studie se psům vyvinulo svalstvo umožňující jim tvořit takzvané "výrazové obočí". Psi tento výraz odkoukali od lidí. Pozvednuté obočí u psů má pak v lidech vyvolávat pečující reakci. Píše o tom portál BBC.

Má se za to, že právě schopnost dělat "psí oči" vedla člověka k tomu, že si vybíral tyto psy. Během 33 tisíc let společného soužití to vyústilo ve výrazné posílení mimiky, na vývoj psa tak měl ohromný dopad právě lidský výběr.

"Důkazy nasvědčují tomu, že si psi vyvinuli svaly ke zvedání obočí až poté, co byli domestikováni z vlků," potvrzuje Kaminskiová.