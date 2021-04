Tajemství těžké vody do reaktorů odhaleno! Vědci zjistili, jak chutná

Tým vědců z České republiky, Německa a Izraele nyní zodpověděl otázku, která minimálně části lidstva nedá spát – jak vlastně chutná těžká voda.



Těžká voda je oproti té běžné o deset procent hustší, jinak mezi nimi nejsou chemické rozdíly. Těžká voda se požívá v jaderných reaktorech, rovněž také pro výrobu nukleárních zbraní a při metabolických testech.



Vědci s chutí těžké vody experimentovali na myších, na sobě samých i na geneticky upravených buňkách obsahujících lidský receptor pro sladkou chuť.



"Tyto pokusy následně zkombinovali s metodami molekulárního modelování. Jejich výsledky konzistentně ukazují, že chuť těžké vody zprostředkovává u lidí receptor sladké chuti," uvedla Akademie věd (AV ČR), která o výzkumu informovala.



"Vnímání sladké chuti těžké vody je slabý, ale reálný efekt odehrávající se přímo na úrovni chuťového receptoru, a ne někde dále v signálních drahách. Vlastně to znamená, že svým jazykem jsme schopni vnímat rozdíly způsobené kvantovými efekty, což je fascinující,“ popsal Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Je snem kadho vdce dostat se a na tituln stranu prestinho asopisu #Science? #lid_akademie_vd Kdybych to... Zveejnil(a) Akademie vd esk republiky dne Pondl 14. z 2020



Jungwirth je zároveň jeden z těch, kteří se těžké vody napili. "Je to trochu punk. Základní princip každého chemika je, že se chemikálie neochutnávají. To se dělávalo do 19. století, ale moderní chemici to prostě nedělají. Já se můžu omlouvat tím, že jsem původním vzděláním fyzik,“ usmál se.



Podle lidových pověstí brání led z těžké vody bolestem hlavy po propité noci. Možnost využití těžké vody jako pomoci proti kocovině ale zásadně omezuje její cena. "Litr těžké vody stojí několik stovek dolarů," upřesnil Jungwirth. Ve větším množství navíc může těžká voda člověku ublížit.

Zjištění o chuti těžké vody může být užitečné při metabolických testech, ale také pro chemiky, kteří ji využívají při určování chemické struktury metodami nukleární magnetické rezonance či neutronového rozptylu.



Objevitel těžké vody americký chemik Harold Urey v roce 1935 napsal, že těžká voda nemá žádnou chuť. Jungwirthovi a jeho kolegům se po 86 letech podařil dokázat opak a vyvrátit tak desítky let staré domněnky, z kterých vycházela celá vědecká komunita.



