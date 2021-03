Tají její smrt, obvinil rodiče zmizelé Maddie detektiv. Brání se u soudu

Rodiče zmizelé Maddie, od jejíhož pravděpodobného zmizení letos uplyne už 14 let, se stále soudí kvůli nařčením bývalého detektiva Goncala Amarala. Ten je ve své knize nařknul z utajování smrti jejich dcery. Evropský soud pro lidská práva (ESLP) je teď vyzval, aby spor vyřešili přátelským urovnáním. O tom ale nechtějí ani slyšet.

Goncalo Amaral patřil k detektivům, kteří od května 2007 pracovali na případu zmizení tehdy tříleté Madeleine McCannové v portugalském resortu Praia da Luz. O rok později o vyšetřování napsal knihu, v níž obvinil dívčiny rodiče Kate a Gerryho z utajování její smrti.

Jak upozornil portál The Sun, bývalý kriminalista napsal a prohlásil i v televizi, že Maddie nikdo neunesl, ale během dovolené zemřela. Přestože na to neměl žádné důkazy, podle něj se pak rodiče jejího těla zbavili. Ti ho zažalovali a v roce 2015 vyhráli. Soud pak Amaralovi nařídil zaplatit jim přes 13 milionů korun jako odškodné.

Jenomže se úspěšně odvolal a nic platit nemusel. McCannovi se tak obrátili na portugalský nejvyšší soud, opět neúspěšně. Jejich poslední možností je Evropský soud pro lidská práva (ESLP).

"Pokud bude Goncalo Amaral pokračovat v těchto odporných tvrzeních, brzy přijde na to, že má proti sobě těžké soupeře. Kate a Gerry mu za to, co o nich řekl, nedovolí vyváznout bez trestu," řekl zmíněnému webu zdroj z okolí McCannových. Po detektivovi tentokrát požadují téměř 23 milionů.

Soud je vyzval k usmíření

Zatím se ale zdá, že konec nebude jiný než u předchozích procesů. ESLP rodiče zmizelé dívky vyzval, aby spor co nejrychleji vyřešili přátelským urovnání. To je však vzhledem k tomu, nakolik jsou obě strany za uplynulé roky znesvářené, patrně nemožné.

Případ Madeleine McCannové se pokoušelo rozlousknout už několik špičkových kriminalistů. Kromě portugalské a britské policie se do vyšetřování před rokem zapojili i němečtí detektivové. Ti podezřívají z únosu a vraždy dívky několikrát usvědčeného pedofila Christiana Brucknera.

Důkazy, aby ho mohli obvinit, ale stále nemají. Delikvent si momentálně odpykává trest za znásilnění americké turistky ve stejném portugalském letovisku, ze kterého beze stopy zmizela Maddie.

