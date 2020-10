Tajná schůzka na Vyšehradě. Účastnit se měl i náměstek VZP Šmehlík

V neděli odpoledne se objevily informace, že se měl schůzky na Vyšehradě v restauraci Rio's zúčastnit také náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Ten ale svou přítomnost popřel. "Jednoznačně odmítám spekulace o mé údajné účasti na této schůzce. Schůzky jsem se nezúčastnil, v době jejího konání jsem byl doma se svojí rodinou,“ řekl iDnes.cz Šmehlík.

Fotky po konci schůzky, které pořídili redaktoři deníku Blesk ve středu večer, připravily z hodiny na hodinu ministra zdravotnictví a uznávaného epidemiologa Romana Prymulu o místo na výsluní. On samotný se však situaci vyjádřil poněkud odmítavě.

Uvedl totiž, že při schůzce s Jaroslavem Faltýnkem nic neporušil a odmítá rezignovat. Následně v neděli odpoledne v Otázkách Václava Moravce na České televizi uvedl, že rezignuje, pokud za něj bude připravena vhodná náhrada.

"Na schůzku jsem odjel ve voze, kde jsem měl roušku. Na Vyšehradě jsem vystoupil opět v roušce a šel jsem přes to dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Tam proběhlo jednání, to znamená byli jsem tam s panem Faltýnkem a s panem ředitelem Havrlantem z ostravské nemocnice. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno, nejedná se o restauraci, můžete se o tom přesvědčit," řekl Prymula v pátek na svém brífinku.

Jaroslav Faltýnek však vzniklou situace popsal jinak. "Já jsem poprosil pana ministra Prymulu, až bude mít chvilku čas, abychom se potkali, aby mne informoval jako předsedu klubu o aktuální situaci a současně vysvětlil tu otázku zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat Poslanecká sněmovna. Potkali jsme se ve středu večer v uzavřené restauraci v salonku, kde jsme tyto věci prodiskutovali u kafe, to je všechno," prohlásil Faltýnek v pátek ve Sněmovně.

"Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali, znovu opakuji v zavřené hospodě, je to moje chyba, já jsem ho prostě ten den nedohnal. Byla to chyba, máte pravdu, omlouvám se,“ dodal Jaroslav Faltýnek.

Schůzky se zúčastnil také ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. "Byl jsem přizván na jednání panem inženýrem Faltýnkem, kde byl i náš ministr zdravotnictví. To proto, abych osvětlil, jaký je stav přípravy pilotního projektu, který se děje tady v Moravskoslezském kraji pro republiku a týká se plošného testování a využitá těch rychlých antigenních testů," vysvětlil pro iRozhlas.cz Jiří Havrlant.

Podle opozice Prymula podkopal důvěru lidí ve vládu. Podívejte se na reportáž televize Nova: