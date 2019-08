Tajní agenti GIBS zkoumali poctivost policistů, neprošel každý sedmý!

Letos je tomu 10 let, co začala Generální inspekce bezpečnostních sborů s testováním spolehlivosti policistů nebo celníků. Používá k tomu tajné agenty. Úplatek by si podle jejich zjištění vzal každý sedmý policista.

Policisté, celníci nebo příslušníci vězeňské služby - ty všechny může zkoušet tajný agent Generální inspekce bezpečnostních sborů. Musí mít k tomu ale důvod.

"Jedná se pouze o ty příslušníky, u kterých máme podezření, že se dopouštějí protiprávního jednání v rámci služby," vysvětlila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Tajný agent například schválně poruší rychlost a ještě za jízdy telefonuje. Vyzvat policistu ale nesmí. Poté, co ho hlídka zastaví, může jen sehrát, že se k zaplacení pokuty moc nemá. Místo toho počká, jestli si policista řekne o úplatek sám.

Podle inspekce jde o účinný nástroj v boji s korupcí. Ročně provede desítky testů poctivosti. Za poslední tři roky jich bylo nejvíc loni. Korupčního nebo jiného protiprávního jednání se dopustilo šest policistů.

Generální inspekce bezpečnostních sborů neprovádí zkoušky spolehlivosti jen u policistů nebo celníků. Když má podezření, zasáhne i do vlastních řad.

V reálném životě je přitom nabídka úplatku od nepoctivých řidičů celkem častá. Například to zkoušel 25letý cizinec, který měl 1,68 promile alkoholu v krvi. Úplatek dokonce navyšoval, u policistů mu to ale neprošlo.

Zkoušky spolehlivosti prý vnímá většina policistů negativně. A kdoví, jak by je vnímali třeba takoví politici a úředníci. V minulosti se uvažovalo, že by se jich také týkaly. Rozpočet by to stálo 500 milionů korun.