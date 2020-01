Slovákům rostly skokově platy! Jsou na tom lépe než Češi?

Růst mezd na Slovensku byl v roce 2019 opět výrazný, dokonce lepší než v roce 2018, platy narostly o 6,2 %. V loňském roce dosáhla průměrná hrubá mzda částky 1101 eur, což je asi 27 710 korun.

Čechům se oproti Slovákům přesto vede stále o poznání lépe, podle údajů Českého statistického úřadu v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 dosáhla průměrná mzda u nás hodnoty 33 429 Kč. V meziročním srovnání činil přírůstek 2233 korun, průměrná mzda tak vzrostla reálně o 4,0 %.

Slovákům rostou platy dlouhodobě, rekord dosud drží podle informací webu tvnoviny.sk rok 2017, kdy průměrný plat narostl meziročně o 6,6 %. Hranici tisíce eur průměrná základní mzda přesáhla již počátkem loňského roku, podle statistik na ni ale stále nedosáhne asi polovina Slováků. Desetina zaměstnanců má dokonce hrubý příjem nižší než 653 eur (16 435 Kč). Pro srovnání, v Čechách osmdesát procent zaměstnanců vloni pobíralo mzdu mezi 15 680 Kč a 52 531 Kč.

"Průměrný základní plat v Bratislavském kraji je výrazně vyšší než na zbytku Slovenska. V roce 2019 činil 1484 eur brutto (37 328 Kč). Následuje Košický kraj, za ním Trnavský a Trenčínský region," uvedla Nikola Richterová z Profesie. Největší propast je mezi Bratislavským a Prešovským krajem. Téměř 18 % zaměstnanců v Prešovském kraji vydělává méně než 650 eur hrubého.

Značný rozdíl je vidět i při pohledu na výdělky nad 2 000 eur (50 321 Kč). K takovému platu se dostanou v Prešově a okolí pouze vyvolení, tedy méně než tři procenta lidí. V regionu hlavního města jde o více než 17 % zaměstnanců.

Situace v Česku není odlišná, i zde jsou značné regionální rozdíly. „Průměrný zaměstnanec v Praze pobírá o 11 779 korun vyšší mzdu než průměrný zaměstnanec v Karlovarském kraji. Tato situace vede k migraci Čechů z chudších regionů do Prahy,“ vysvětluje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Platy se liší i dle profese. Na Slovensku jsou nejméně placené úklidové práce či služby poštovních doručovatelů, v těchto oborech průměrný plat nepřesahuje 573 eur (14 421 Kč). To je dokonce méně než nová výše minimální mzdy pro rok 2020, která činí 580 eur (14 596 Kč). Na konci žebříčku se s nimi v pětici nejhůře placených profesí drží ještě pomocné síly v kuchyni, pokojské a sanitáři.

Odměna za práci v Česku nesmí být nižší než 14 600 korun, což je nově stanovená minimální mzda, platná od ledna 2020. Oproti loňskému roku vzrostla o 1250 korun. Za minimální mzdu pracuje v ČR asi 150 000 lidí, podobně jako na Slovensku jde převážně o nekvalifikované profese, jako uklízečky, pomocné síly v kuchyni, kurýry, šičky a skladníky.

Naopak mezi nejlépe placenými slovenskými pozicemi lze vedle vrcholového managementu nalézt zejména IT profese. Nejvyšší plat minulého roku měl IT architekt s průměrnou základním mzdou 3024 eur brutto (76 094 Kč). Mezi pěticí nejlépe placených pozic minulého roku se na Slovensku nachází také iOS programátor, advokát, daňový poradce a specialista IT bezpečnosti.

V Česku vedou ve výši mezd podle údajů webu penize.cz nejvyšší představitelé velkých společností a institucí s mediánem hrubé mzdy 170 029 Kč. Za nimi se drží profese spojené s leteckou dopravou jako řídící letového provozu, piloti či navigátoři, medián jejich hrubé mzdy přesahuje sto tisíc. Těsně pod hranicí sta tisíc měsíčně se pohybují řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností a v oblasti finančních služeb.

IT technologie jsou dobře placené i u nás, i když platy se hodně liší podle regionů i konkrétního oboru. Podle údajů kariérní platformy Smitio, která se na IT profese zaměřuje, se průměrný plat pohybuje kolem 60 200 měsíčně, v Praze jde o částku o 13 600 Kč vyšší. Na nejméně peněz si v rámci IT oboru přijde servisní technik, jehož průměrná měsíční mzda dělá 39 500 Kč, naopak nejvyšší mzda se pojí s pozicí softwarového architekta, který si v průměru přijde na 95 900 Kč.