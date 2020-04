Tak šel čas. Připomeňte si, jaká opatření vláda postupně zaváděla

12.března

Ve čtvrtek 12. března epidemie poprvé výrazně omezila vše, co jsme do té doby považovali za naprostou samozřejmost. Vláda vyhlásila nouzový stav, navíc uzavřela hranice s Rakouskem a Německem. Zakázala kulturní, sportovní a další akce s účastí nad 30 osob. Vláda rozhodla o uzavření základních, středních a vysokých škol. Přijala opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí.

13. března

Vláda 13. března zakázala návštěvy ve věznicích a nařídila povinnou dvoutýdenní domácí karanténu pro všechny, kteří se vracejí z rizikových zemí.

14.března

O dva dny později začal platit další zákaz vyhlášený ministerstvem zdravotnictví. Zavřít musely restaurace, obchody s výjimkou potravin, drogerií, lékáren a některých dalších. Přerušit činnost musely i různé služby - například kadeřnictví nebo masáže.

15.března

Neuplynul ani den a na jednání vlády ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o dalším výrazném omezení, které zasáhlo nás všechny. Bylo vyhlášeno omezení volného pohybu. To v podstatě platí dodnes, ačkoliv soud ve čtvrtek rozhodl o jeho zrušení od pondělí 27. dubna.

18.března

"Naše vláda nařídila povinnost nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu na veřejnosti," zaznělo 18. března z úst premiéra Andreje Babiše (ANO). Je to už déle než měsíc, co bylo vydáno nařízení nosit ochranné pomůcky. Bez roušky, respirátoru nebo alespoň kusu látky přes obličej nesmí nikdo na ulici. Opět navrženo ministerstvem zdravotnictví.

Později už spíše jen docházelo k prodlužování vydaných opatření. Například v pondělí 30. března ministerstvo zdravotnictví prodloužilo zákaz prodeje v obchodech a restauracích a zavedlo povinnou karanténu pro každého, kdo překročí hranice. 9. dubna vláda prodloužila nouzový stav až do konce dubna a poslanci na to kývli.